Mlada reprezentacija još nema vođu generacije, a nedostajala je i energija

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija igrača do 21 godine već je nakon prvog kruga završila svoj nastup na Europskom prvenstvu.

U tri utakmice izabranici Dragana Skočića nisu uspjeli postići pogodak, dvaput su poraženi (protiv Ukrajine 0:2 i Španjolske 0:1), a dojam je donekle popravljen remijem u zadnjoj utakmici protiv vršnjaka iz Rumunjske (0:0). Definitivno premalo za sve nas koji zadnjih godina pratimo razvoj naših najpotentnijih mladih igrača. Logično je da je odlazak Igora Bišćana sigurno promijenio neke odnose u mladoj hrvatskoj reprezentaciji.

Naravno, Dragan Skočić uveo je neke nove zahtjeve, usluga nekih igrača se odrekao, promijenio neke taktičke zamisli. Možemo razgovarati i o načinu i principima pripreme za ovaj turnir.

Naravno, teško je i nelogično baš svu krivicu svaliti na izbornika koji je tek preuzeo momčad. Za nekakav detaljniji sud treba mu dati vremena. No, bez obzira na to, jasno je da naše nogometne nade na zadnjem turniru nisu imale potrebnu energiju, najblaže rečeno.

O razlozima ovog posrtaja sigurno će se još neko vrijeme raspravljati. Ova skupina mladih igrača sigurno ima veliki potencijal, a većina tih mladića već sada su pravi igrači.

Dojam je da su Ukrajince u prvoj utakmici malo i podcijenili i zbog toga smo kasno ubacili u višu brzinu, no na kraju je bilo prekasno. Jer, loptu morate poštovati da bi vam vratila. U utakmici protiv Španjolaca kao da smo previše respektirali suparnika i imali smo problem sličan onome koji je imala i naša A-reprezentacija. Nikako nismo uspjeli nametnuti svoj stil igre i nedostajala nam je dubina.

21.06.2023. Bukurest - Utakmica 1. kola skupine B na Europskom prvenstvu za nogometase do 21 godine Hrvatska - Ukrajina. Dragan Skocic Photo: Eduard Vinatoru/PIXSELL Foto: Eduard Vinatoru/PIXSELL

Uostalom, Španjolci su ipak malo raznovrsnija momčad čija je okosnica momčadi navikla igrati na nešto snažnijem podražaju. A vidjelo se i ono o čemu se, bez konkretnog pomaka, stalno priča u našim nogometnim krugovima, a to je univerzalna strategija nogometnog razvoja u omladinskim školama.

Protiv Rumunja smo se malo više opustili, izgledali smo puno bolje, no onda je priča već bila završena. Na toj smo utakmici stvorili nekoliko prilika, no kada se zamjerite nekoj višoj sili, onda vas neće ni gol. Uostalom, priznao je to na kraju priče i Skočić.

Ozračje u momčadi najvažnija je stvar, ne postoji bolji primjer od naše A reprezentacije. Analogno tome, ova generacija igrača naše U21 vrste još nije isprofilirala vođu momčadi. Kada govorimo o vođi, po igračkom potencijalu to bi svakako trebao biti Martin Baturina. Njegova imaginacija na najvišoj je europskoj razini.

S Lukom Sučićem, kojega nije bilo na ovom turniru, sigurno je okosnica neke potencijalno nove priče hrvatskog nogometa. Postoje i druga razina problema poput statusa Stojkovića, Kačavende ili Solde, igrača na (ne)prirodnim pozicijama... No za to je potrebna detaljna analiza kojom će se ovih dana baviti u nacionalnoj vrsti.