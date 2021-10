Mišo Kovač na rubu suza zbog čudne odluke: Ja kao Šibenčanin se sramim!

Zapadna tribina Šubićevca postala je elitna. Naime, kako prenose dalmatinski mediji, za tu se tribinu šibenskog prvoligaša ne prodaju ulaznice stanovnicima ostale tri županije Dalmacije /Splitsko-dalmatinske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije).

To je posebno pogodilo pjevačku legendu Mišu Kovača, koji je za Dalmatinski portal prokomentirao:

- To što je sramota! Šibenik je poznati grad, ali mora znati da je to Hajduk. A Hajduk je pojam Dalmacije!. Šibenik je dalmatinski grad, okružen selima sa svih strana. Ja bi volio da ti Šibenčani koji vladaju napokon shvate da su oni centar Dalmacije, a da je Split načelnik svih njih. Prema tome, moramo poštivati ljude koji vole Hajduk, a ne pljuvati, zabranjivati. To nije u redu, to je sramota, ja kao Šibenčanin se sramim!

Iz šibenskog kluba su, nakon pobune navijača Hajduka, za isti portal prokomentirali:

- Mi smo dali u prodaju za navijače Hajduka Istok, koliko možemo, znamo da je to malo, ali u dogovoru s policijom smo išli na to da poduzmemo sve da ne bude nereda na tribinama. Izgleda ružno, ali dogodit će se da zadnja dva dana ljudi iz Splita dolaze kupiti kartu u Šibenik, pa kad padne gol, ovamo imamo Funcute, može se dogoditi nered, a to nam ne treba.