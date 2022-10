Mišković za Večernji: Neka uzmu stvari i odu oni koji gunđaju il ne žele pomoći Rijeci!

Uskoro će proći i dva mjeseca otkako je Damir Mišković poručio da neće izlaziti iz rupe dok Rijeka nekoga ne pobijedi. Nije se dogodilo ni protiv Hajduka, ali šef Rijeke ipak se javio nakon utakmice na Rujevici.

– Da, znam dobro što sam rekao, ha-ha. Nedostajalo nam je 12 igrača, a od njih bi barem petorica konkurirala za prvi sastav. Iskreno, nisam vidio dominaciju Hajduka i slažem se s našim trenerom Cosmijem, nezasluženo smo izgubili.

O sucima ne želim

Mislite li na sudačke greške koje su se proteklih kola, dojam je, zaredale u korist vaših protivnika ili mislite da ste bolji od Hajduka?

– Suđenje ne mogu komentirati, dobio sam kaznu zadnji put. A što se tiče Hajduka, nedavno na Poljudu nisu ništa napravili protiv nas u prvom poluvremenu, dominirali su u drugom, ali mi smo imali igrača manje. Nemojte krivo shvatiti, nisam vidio ni Rijeku koja dominira protiv Hajduka na svom terenu, ali mislim da smo po kvaliteti kadra tu negdje. No Hajduk ima Marka Livaju, a mi nemamo. Kao što smo mi lani imali Josipa Drmića...

Jeste li od njega više očekivali u Dinamu?

– Pa sigurno sam očekivao više golova, ali nije Dinamo njemu podređen kao što je bila Rijeka...

Boli vas kad čujete opaske da je u Splitu gostovala nikad gora Rijeka u zadnjih desetak godina?

– Istina je, ni ja nisam vidio ovako lošu Rijeku otkad sam u klubu, sigurno nikad nismo bili ovako nisko. No ipak smo napravili jako puno u zadnjih deset godina i ja cilj ne mijenjam.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 26.05.2022., Split -Finale Hrvatskog nogometnog kupa HNK Hajduk - HNK Rijeka Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Koji je cilj?

– Piše u našoj strategiji, nije u planu borba za naslov, ali borba za vrh ostaje cilj. Sada smo predzadnji, ali želim da budemo u vrhu hrvatskog nogometa. I cilj je da se razvijaju naši mladi igrači.

Zašto ste predzadnji, što se dogodilo s Rijekom? Prije nekoliko mjeseci borili ste se za trofej.

– Jako je jednostavno: mi smo napravili sve kao i prijašnjih godina, uložili smo čak i više u kupnju igrača u prijelaznom roku, ali nekoliko njih od kojih smo očekivali da budu pojačanja, da zabijaju golove i da uz njih stasaju naši mladi igrači, a vidite u svakoj utakmici da ih ima, od Frigana, Labrovića, Pavlovića pa do 17-godišnjeg Gajzlera, koji je protiv Hajduka pokazao top u nogama. Nisam trener i ne miješam se u to zašto ti igrači ne daju ono za što su plaćeni, ali činjenica je da kad imate menadžerski ugovor i menadžersku plaću, onda morate biti menadžer. Kad ste napadač koji je plaćen i više nego pristojno, onda se očekuje da zabijate golove. Osim Alena Halilovića, svi su došli bez ozljeda i treba vidjeti što se s njima događa, to je sad na našem treneru.

Zvučite ljutito, to je ta najavljena čistka?

– Ja to nikad nisam rekao, ali naš najveći problem i naš najveći neuspjeh ove sezone je to što nismo odabrali igrače koji su pojačanja. Nekoliko igrača može biti izvan stroja, ali ne može deset. Na treneru je da u što kraćem roku pronađe one koji su zainteresirani za nogomet i one koji mogu, a oni koji ne mogu ili oni koji gunđaju, neka uzmu stvari i odu. To su dobro plaćeni profesionalci i nema isprike, neka se skupe i pomognu da se izvučemo iz ove situacije.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 2.10.2022.., Rujevica, Rijeka - SuperSport Prva HNL, 11. kolo, Hnk Rijeka - Hnk Hajduk. . Serse Cosmi Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

Nedostaje li vam u sustavu koji godinama gradite ipak ono sidro koje ste imali u Keku, njemu je sustav funkcionirao odlično i kad bi se rasprodalo pola momčadi?

– Prvo da riješimo tu famu oko Rijeke kao kluba koji svake godine treneru rasproda ekipu. Svaki klub svakog prijelaznog roka izmijeni desetak igrača, dakle to su izmišljotine i samo kod nas to kao nije normalno. Nismo mrtvi, nismo mali klub i napravit ćemo sve da se vratimo. Zna se da smo u deset godina donijeli u hrvatski nogomet i bodove i igrače i infrastrukturu, bili smo prvaci. Sad su kola krenula nizbrdo pa svaki poraz izgleda još gore. Zna se da je trener najvažnija stvar u ekipi, ali ponavljam da govorimo o profesionalnim igračima.

Ima li vaše odgovornosti u svemu, Cosmi je već treće rješenje za deset kola?

– Uvijek je sve naša odgovornost, mi ovo sve i plaćamo.

Niste se umorili?

– Što bih se umorio? Želim da Rijeka bude bolja i idemo na tome raditi.

I dalje prodajete klub?

– Kod mene je, kao što znate, osim obitelji, sve na prodaju, ha-ha. U Rijeci sam i financijski i u organizacijskom smislu dosegnuo svoj maksimum i volio bih da dođu investitori koji bi klub odveli još i na veću razinu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 26.05.2022., Split -Finale Hrvatskog nogometnog kupa HNK Hajduk - HNK Rijeka. Damir Miskovic Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Trebaju nam stadioni

U najvišim ste strukturama HNS-a, ali ni tamo vas nema čuti u posljednje vrijeme, a sve se glasnije govori o novom stadionu i ulozi Zvone Bobana. Što znate o tome?

– Znam da Zagrebu treba stadion, ali ne nacionalni, već gradski natkriveni stadion za 20-30 tisuća ljudi. No znam i da treba pomoći Splitu, Rijeci i drugim gradovima da nadograde ili obnove svoje stadione. Rujevica ima najbolji kamp i teren, ali dobro bi nam došla nadogradnja tribine.

Kantrida ostaje san?

– Ne, to je komplicirano, projekt je težak 150 milijuna eura, ali mi imamo ozbiljne investitore kod nas u gostima i sigurno nismo odustali.

