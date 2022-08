Mirko Filipović impresionirao čovjeka od 350 milijuna dolara, dolazi kod njega u Zagreb

Premda je borbene rukavice objesio na zid još prije tri godine, legenda kik-boksa i slobodne borbe Mirko Filipović (47) i dalje je vrlo aktivan. Cro Cop ne samo da i dalje stalno trenira jakim intenzitetom nego i nesebično prenosi svoje znanje na druge.

Volim prenositi znanje

Još u lipnju održao je seminar na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu, besplatan za sve polaznike, a u srpnju su njegovu dvoranu koju je uredio u obiteljskoj kući pohodili bivši Dinamovi nogometaši Dani Olmo i Lovro Majer radi stjecanja snage. Još dok je igrao za Dinamo, Olmo je bio kod Cro Copa, a sada je došao u društvu svog prijatelja Majera, koji se oduševio viđenim. A posebice ga je dojmila takozvana ragbi-košarka, koja je i neka vrsta inicijacije za svakoga tko u tu dvoranu kroči s namjerom da trenira.

Inače, Mirko je španjolskom reprezentativcu Olmu demonstrirao svoje čuvene udarce nogom, naglasivši važnost brzine njihova izvođenja, što je zasigurno važno i pri udaranju lopte nogom. Simpatični Katalonac kazao je da bi, kada bi mogao, svaki dan dolazio Mirku na treninge.

Inače, posljednja ovoljetna aktivnost u koju se Cro Cop uključio je sudjelovanje na Kickboxing Summer Campu u Splitu koji traje do nedjelje, čiji su glavni organizatori Frano Žižić (direktor) i Gordan Vatavuk (koordinator) i na kojem se okupilo dvjestotinjak ljudi iz 21 zemlje.

- Sa zadovoljstvom sam se odazvao pozivu organizatora. Uostalom, zašto ne bih prenosio svoje znanje. Volim promovirati sportove kojima sam se bavio - kazao nam je Mirko pri povratku u Zagreb, u koji se požurio jer ga čeka put u Glasgow.

A najveći škotski grad bit će poprište polufinalnih borbi teškaša u organizaciji američke promocije PFL koje će dati borce koji će se u finalu boriti za prvu nagradu od milijun dolara. A jedan od polufinalista je i Cro Copov štićenik Ante Delija kojeg čeka okršaj s brazilskim dvometrašem Renanom Ferreirom. S obzirom na snagu suparnika, Deliji će itekako biti važno da mu MMA legenda poput Cro Copa bude u kutu.

Uostalom, o kakvom je "imidžu" riječ najbolje je nedavno na Facebooku opisao Chatri Sityodtong, vlasnik najveće azijske borilačke promocije ONE Championshipa.

"Prije nekog vremena imao sam sreću provesti vrijeme s legendarnim Mirkom Filipovićem u njegovoj kući u Zagrebu. Proveli smo zajedno nekoliko sati, smijući se nekim luckastim pričama, trenirajući a potom i na pravoj gozbi od večere. Bio sam šokiran Mirkovom snagom, brzinom, pripremljenošću i tehničkom ekspertizom. On je još uvijek prava zvijer. Trenira dva puta dnevno, pet puta tjedno, i većinu današnjih profesionalnih boraca posramio bi svojim intenzitetom i radnim navikama. Premda veteran, Mirko je i dalje nevjerojatno brz, snažan i eksplozivan. Bez dvojbi, kao borac koji je bio i MMA i K-1 prvak, on je jedan od najvećih teškaša svih vremena. I dokaz je da možete postići jako puno ako se žrtvujete za svoje snove. A Mirko je svojom životnom pričom dokazao da ništa nije nemoguće čak i ako je sve protiv vas."

Taj biznismen "težak" 350 milijuna dolara, nekad i sam borac tajlandskog boksa, toliko je oduševljen Cro Copom da je najavio da će doći s njim trenirati. A kada takvo što čujete od takvog čovjeka, onda vam je razumljivije oduševljenje polaznika splitskog kampa, o čemu nam je govorio jedan od organizatora Marko Žaja:

- Svi polaznici ostali su iznenađeni Mirkovom pripremljenošću i načinom kojim demonstrira tehnike. On je uz to i majstor za stvaranje dobre atmosfere, pa je nakon večernjeg treninga u ponedjeljak dobio prave ovacije dulje od minute. A dokaz je to koliko je Splitu nedostajalo da ga uživo vidi jer ga dvadesetak godina ovdje nije bilo. Uostalom, kada bismo prolazili gradom reakcije ljudi kada bi ga vidjeli bile su kao da je u Japanu, a znamo da je ondje i danas nevjerojatno popularan.

Slijede Plazibatovi prikazi

Zvijezda drugog dijela ljetnog kampa bit će Antonio Plazibat, trenutačno jedan od najboljih boraca svijeta i glavni kandidat za detronizaciju dugogodšnjeg Gloryjeva prvaka Rica Verhoevena. Seminar se održava u dvorani Studentskog centra "Dr. Franjo Tuđman" čiju je gradnju, još dok je bio ministar znanosti, obrazovanja i sporta, inicirao dr. Dragan Primorac, nekad tekvondoaš, a danas ljubitelj borilačkih sportova.

