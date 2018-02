Čolak je rođen u iseljeništvu, a za Hrvatsku je već zabijao

Ova je Rijeka malo drukčija nego dosadašnja, no mogu reći da već sada izgleda dosta dobro i da bi prvenstvo opet moglo biti zanimljivo – rekao je trener Istre 1961 Darko Raić-Sudar nakon starta proljetnog dijela sezone na Rujevici i poraza 0:4, a jedan od najiskusnijih igrača lige Aljoša Vojnović dodao:

– Imam dojam vezano za Rijeku da iako svake sezone mijenja jako puno igrača uvijek dobro izgleda. Vidi se što gospodin Kek traži od igrača, jako ih je lijepo gledati na terenu.

Vojnović je inače posuđeni igrač Osijeka, a upravo će Gradski vrt i četvrtoplasirana momčad lige biti prvi veliki test mogućnosti nove Kekove Rijeke kojoj su i ovog tjedna stizali novi igrači. Predstavio se Srđan Grahovac, reprezentativac BiH koji je stigao iz Astane s namjerom da bude što bliže pogledu novog izbornika Roberta Prosinečkog.

Naslijedio 17 od Gavranovića

Marin Leovac nije se ni morao predstavljati jer ga ionako svi znaju, a stigao je sa sličnim ciljem – nametnuti se Daliću za SP u Rusiji. Što neće biti baš lagan posao jer za početak mora izgurati Zutu koji je spektakularno ušao u proljeće.

A jedna se prinova, čini se, već izborila za mjesto. Antonio Mirko Čolak (24) trebao bi biti novi vođa napada Rijeke nakon što je Mario Gavranović otplovio prema Maksimiru. Zajedničko im je da su obojica rođeni u obitelji iseljenika i da nose broj 17 na leđima, a Čolak je nešto viši i snažniji.

U premijeri protiv Istre 1961 pokrenuo je akciju za vodeći pogodak, postigao drugi i ubrzo nakon toga našao se i u prilici za treći. I to nakon što je dobar dio priprema propustio zbog ozljede.

– Meni je ipak najvažnije u toj našoj prvoj utakmici bilo da smo pobijedili, i to s 4:0. To je bio cilj. Puno smo radili, ali znamo i da nam još treba vremena. Prelijepo mi je bilo igrati na Rujevici prvi put, atmosfera na stadionu je zaista sjajna. Hvala im što su me tako dobro primili i siguran sam da će biti još golova. Sretan sam što sam odmah krenuo pogotkom. Uvijek može bolje, ali zadovoljan sam. Istina je da sam propustio nešto priprema, ali bio sam fit, u dva tjedna ne možeš izgubiti snagu. Najbitnije je da igraš za momčad, a ne za sebe.

Naučio poljski u Gdanjsku

Sedamnaestica je slučajan izbor ili...?

– Volim broj 17, nosio sam ga i u Nürnbergu i u mladoj reprezentaciji. Kad sam saznao da je slobodan, uzeo sam ga.

Čolak je imao zanimljiv put do Rijeke. U mlađim je kategorijama bio u Freibergu, Stuttgarter Kickersima, Hoffenheimu, Karlsruheu i Nürnbergu, dok je kao senior prošao još i kroz Kaiserslautern, Darmstadt i Ingolstadt uz jednu sezonu u Lechiji iz Gdanjska. Prošle je sezone u dresu Darmstadta u Bundesligi zabio dva gola Werderu te po jedan Bayeru i Borussiji Dortmund.

Rođen je 17. rujna 1993. u Ludwigsburgu, a godinu dana ranije njegovi su se roditelji i četiri godine stariji brat Jure doselili iz Hrvatske. Majka Marija je iz Ričica kod Imotskog, a otac Željko iz Gornje Ogorje, u općini Muć blizu Sinja. Došavši u Njemačku u vrijeme rata, krenuli su od nule, učili njemački i tražili posao.

– Otac je igrao nogomet u Hrvatskoj, a i brat je ubrzo počeo, tako da sam i ja uz njega već s četiri godine – rekao je Čolak u jednom intervjuu za njemačke medije. Uz nogomet paralelno je gurao školu, učio i španjolski, a u Gdanjsku je u jedanaest mjeseci uspio naučiti i poljski. Za Lechiju je također zabio u debiju. Najteže mu pada klupa, zato je vjerojatno i promijenio toliko klubova...

– Vjerujem u sebe. Sve što sam prošao u karijeri samo me ojačalo. Kao i priča moje obitelji. Moji roditelji nisu baš imali puno kad su stigli u Njemačku, sve su morali izboriti, trebalo je tu imati i puno hrabrosti. Sve to se odražava i u mojoj karijeri, zato me i nije bilo strah pucati jedanaesterac protiv Werdera – kaže samouvjereni Čolak kojem objave na društvenim mrežama obično završavaju s #alwayspositive.

S roditeljima je svake godine dolazio na odmor u Hrvatsku. Sanja dres hrvatske reprezentacije, a za našu vrstu do 19 godine zabio je i jedan od najdražih pogodaka, na kvalifikacijskom turniru u Nizozemskoj za 2:0 pobjedu protiv BiH i odlazak na “mali Euro”. Izbornik je bio Dinko Jeličić.

– Volim ja Njemačku, ali Hrvatska je ipak daleko ispred svega. Zvali su me u njihove mlađe reprezentacije, ali sam se pristojno zahvalio i čekao poziv iz Hrvatske. Srce nije dalo da obučem dres druge reprezentacije – rekao je tom prilikom Čolak, po tome drukčiji od njegova prethodnika Gavranovića.

Iako je Bundesliga veći izlog, i on će sada biti u fokusu.

POGLEDAJTE VIDEO NAJLUĐIH NOGOMETNIH PROMAŠAJA