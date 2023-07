Miočić se vraća u oktogon! Pokušat će uzeti pojas Jonu Jonesu

UFC je potvrdio da se američki borac hrvatskog podrijetla Stipe Miočić (40) vraća u oktogon i napada titulu teške kategorije koju trenutno drži legenda sporta i prema mnogima najbolji borac današnjice, ali i svih vremena Jon Jones. Miočić je pojas izgubio u meču protiv Francisa Ngannoua prije dvije godine, a sada će ga pokušati vratiti u meču koji bi se mogao pokazati još težim.

Prošlog puta je u oktogonu doživio težak nokaut u drugoj rundi, a mnogi su smatrali da se neće vraćati. Dana White je potvrdio upravo suprotno, Miočić će 11. studenog u New Yorku u vjerojatno posljednjoj prilici da vrati pojas kojega je branio četiri puta tijekom svoja dva perioda na vrhu teške kategorije.

GALERIJA Antonio Plazibat slomio šaku u borbi za naslov

Jon Jones je do pojasa došao nakon što je oduzet Ngannou koji ga je odbio braniti. Jones je za pojas bez problema svladao Cyrila Ganea, a ova bi borba uistinu mogla biti jedna od trenutno najboljih mogućih, obzirom da vlada zatišje u teškoj kategoriji.

IT’S OFFICIALLY HAPPENING 🚨@JonnyBones vs @StipeMiocic for the heavyweight title will headline #UFC295 at Madison Square Garden!! pic.twitter.com/Que6RwEjo4