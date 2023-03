Miočić je nakon smrti oca htio posjetiti Hrvatsku, ali će mu Jon Jones pomrsiti planove

Nije ga u kavezu bilo tri godine, a onda je veliki posao obavio za samo dvije minute. Jon Jones, negdašnji prvak poluteške kategorije, postao je UFC-ov prvak i u teškoj. A kako bi postigao takvo što, nije imao težak posao ili se to samo tako čini, jer kada se takav šampion bori, počesto sve izgleda vrlo jednostavno.

Gane je razočarao

Koliko god je Jon Jones sve oduševio u borbi za teškaški naslov, toliko je njegov protivnik Cyril Gane podbacio. Posebice ako se zna da se Ngannou namučio da ga pobijedi i nakon što je nokautirao Tuivasu. Gane je u ovoj borbi trajao samo dvije minute. Jones mu je, nakon njegova promašenog lijevog krošea, došao na leđa te ga je srušio. Od prvog Jonesova zahvata giljotine obranio se, ali nakon drugog to mu nije uspjelo pa se predao tapkanjem.

No vratimo se mi prvaku koji je netom nakon pobjede započeo kampanju za sljedeći meč. A prozvao je napola umirovljenog Stipu Miočića ovim riječima:

– Želite li vidjeti kako prebijam Stipu – upitao je Jones publiku, a ovako je uzvratio na potvrdan odgovor:

– UFC uvijek pruža svojim poklonicima ono što žele vidjeti i zato se nadam, Stipe, da ćeš se pojaviti. Nadam se da si u treningu. Ti si najveći teškaš svih vremena i želim se suočiti s tobom.

Na presici nakon borbe pet godina mlađi Jones čak je imao i savjet za Miočića:

– Uz poštovanje prema njemu rekao sam mu da bih na njegovu mjestu uzeo veliki dopust s posla vatrogasca. Moj cijeli svijet bit će usredotočen na njega. Ovo mi je najveća prilika u karijeri da postanem najveći teškaš svih vremena i dat ću sve što imam da to i budem. Stipe govori kako je on teži od mene pa mi se čini da je posve u krivu ako misli da će pobijediti s treningom snage. On nikad neće biti mlađi nego što je sada i nikad neće biti brži nego što je bio. Dovršit ću ga i prije isteka borbe.

Tu borbu odavno želi i Miočić koji se nadao da će on biti taj s kojim će Jones debitirati kao teškaš.

– Mislio sam da ću ja biti prvi Jonesov protivnik u teškoj kategoriji, no to se nije dogodilo. Jonesu ću prirediti nešto s čime se još nije susreo u karijeri. Sredit ću ga, to će mu se dogoditi. Skinut ću ga s postolja.

Ništa od posjeta Hrvatskoj

Ono u što smo uvjereni jest da Jones neće tako lako srušiti Miočića kao Jonesa, a protiv njega i ne može tako dominirati u parteru. Ono što je pak upitno jest u kakvom bi se stanju u tom meču mogao pojaviti Stipe koji je posljednju borbu (poraz nokautom od Ngannoua) imao prije dvije godine (krajem ožujka 2021.).

– Nisam prestao trenirati i bit ću spreman za tu borbu za koju vjerujem da će se dogoditi, nadam se već u srpnju – kazuje Stipe koji je prošle godine izgubio oca pa je planirao ovog ljeta navratiti do njegova kraja.

No ako se doista dogovori ovoljetna borba između njega i Jonesa, to neće biti izvedivo.

