Emotivna objava

Messi započeo novi obračun s čelnicima Barce, poludio je zbog Suareza

- Zaslužio si oproštaj koji bi pristajao jednom od najvažnijih igrača u povijesti kluba. Nisi zaslužio da te potjeraju kao što su to napravili. Ali istina je da me to ne iznenađuje više - napisao je Messi u emotivnoj oproštajnoj objavi na Instagramu