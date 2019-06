Messi je kopirao foru koju su Hrvati 'prodali' Jugoslaviji!

Jurica Jerković, nogometni velikan Hajduka i hrvatskog nogometa, zadnji put se s nekim svojim bivšim suigračima susreo u travnju na rođendanu Pere Nadoveze, nekadašnjeg napadača splitskog kluba.

- Nažalost, tada sam vidio da nije dobro, da ništa ne jede - javio nam se nekadašnji Jerkovićev suigrač Ivica Šurjak. I ne samo suigrač.

Izvan terena skroman i tih

- Imali smo odlične odnose, bili smo dobri prijatelji, a jedno mi je vrijeme u Hajduku bio i kapetan. Jurica je bio savršeni igrač, sigurno jedan od najboljih u povijesti Hajduka.

A izvan terena?

- Jako skroman i vrlo tih.

Je li kao kapetan Hajduka bio oštar?

- Ma ne, ali bio je najbolji igrač, prava desetka i to njegovo znanje bilo je dovoljno za autoritet. Jurica je bio po tom svom znanju i mogućnosti jedan od najboljih na svijetu, ne govorim to zato što sad više nije s nama već sam to govorio i prije, ja sam ga uvijek vidio kao takvoga. Ma i ja sam živio od njegovih lopta, kad kreneš, znaš da će te Jurica pronaći pa mu moram dobrim dijelom zahvaliti i za svoju karijeru. Nažalost, sad nas je i on napustio iako nije bio u nekakvim visokim godinama, otišlo je u zadnje vrijeme nekoliko legenda Hajduka. No, što se može, godine čine svoje - sjetno će Šurjak kojeg smo malo razveselili kad smo ga pitali koje se anegdote najčešće sjeti s Juricom Jerkovićem.

- Nikad se neće zaboraviti ona utakmica između Hajduka i reprezentacije Jugoslavije, izveli smo jedanaesterac kako ga je nedavno izveo Messi. On je izvodio jedanaesterac, ali smo se dogovorili da samo kratko gurne loptu, a ja uletim i zabijem gol. Samo mi je rekao - nemoj me slučajno zeznuti, ispast ću luđak. Naravno da sam krenuo kad i on i prevarili smo vratara Jugoslavije. Neki to baš nisu dobro prihvatili jer je ispalo da se izrugujemo s reprezentacijom, ali to je vic u igri - prisjetio se Ivica Šurjak.

Ta se utakmica igrala 1981. godine, završena je rezultatom 1:1, a na vratima Jugoslavije prevaren je bio Pantelić. Jerković je u toj utakmici igrao za Hajduk iako je već tada bio igrač Züricha.

- Kasnije je bilo dosta onih koji su to kopirali, sjećam se da su to izveli Messi i Suarez u Barceloni - kazao je Šurjak.

A kada su to izveli Jerković i Šurjak, Messi je trebao čekati još šest godina da se uopće rodi.

Dobar dio karijere Jurica Jerković proveo je s Ivanom Katalinićem, sjajnim vratarom Hajduka, kasnije i trenerom bijelih.

- Zajedno smo bili od 1970. u Hajduku, sve dok Jurica nije otišao 1978. u Švicarsku, ja sam onda godinu kasnije otišao u Englesku - kazao nam je Katalinić koji je malo mlađi od Jerkovića.

- Uživam u mirovini, što dalje od baluna, to bolje. Čim ga nema u blizini, nema stresa - kaže Kate.

S Jerkovićem je još kako bilo baluna.

- I to kakvog, ne znam koliko ga se mlađi sjećaju, ali on je bio nogometni velikan, baš veliki igrač koji je igrao s obje noge, glavom, veznjak koji je zabijao golove.

Zabijao je s obje noge

Poznat je bio po odličnim slobodnim udarcima.

- Po tome će ga puno ljudi pamtiti, ali pamtim ga i ja. Puno smo puta ostali nakon treninga i on bi vježbao slobodne udarce. Sjajno je to izvodio desnom, ali nije mu bio problem ni lijevom nogom. Teško mi se sad sjetiti nekakvih anegdota iz tog našeg doba, ali znate da takvih stvari, pogotovu među svima nama kad smo bili na pripremama, ne nedostaje. A Jurica i ja smo puno vremena proveli zajedno. Sobu je dijelio s Vilsonom Džonijem, a kad je Džoni otišao, “cimeri” smo bili nas dvojica.

Znala se ta generacija često družiti, pa i raditi u Hajduku.

- Jurica je jedno vrijeme bio i sportski direktor Hajduka, ali kod nas nitko nema strpljenja, sve se brzo mijenjalo, baš kao što se mijenja i sada, kada treneri s 25 godina dobiju profesionalnu licenciju a da nikoga nisu trenirali - rekao je Ivan Katalinić.