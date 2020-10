Mektić u polufinalu parova, Schwartzman pojedinačno...

Argentinac Diego Schwartzman prvi je polufinalist turnira tenisača u Roland Garrosu, on je nakon više od pet sati igre u četvrtfinalu svladao Austrijanca Dominica Thiema sa 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5), 6-2.

Za 28-godišnjeg Schwartzmana ovo je najveći uspjeh zu karijeri, dosada je tri puta igrao u četvrtfinalima "grand slam" turnira te je gubio od Španjolaca, dva puta ga je zaustavio Rafael Nadal (Roland Garros 2018, US Open 2019), a jednom Pablo Carreno (US Open 2017).

Thiemu, koji je prije manje od mjesec dana u New Yorku osvojio US Open svoj prvi "grand slam" naslov, ovo je najranije ispadanje u Roland Garrosu još od 2015. godine, 2016. i 2017. je stizao do polufinala, a 2018. i 2019. do finala u kojima ga je nadigrao Nadal.

Schwartman će u polufinalu u petak igrati protiv pobjednika susreta između Nadala i Talijana Jannika Sinnera.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL French Open Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - October 6, 2020 Argentina's Diego Schwartzman celebrates after winning his quarter final match against Austria's Dominic Thiem REUTERS/Christian Hartmann CHRISTIAN HARTMANN

Mektić i Koolhof u polufinalu

Hrvatski tenisač Nikola Mektić se s Nizozemcem Wesleyem Koolhofom plasirao u polufinale muških parova na "grand slam" turniru Roland Garrosu u Parizu, oni su u četvrtfinalu svladali Amerikance Nicholasa Monroea i Tommyja Paula sa 6-4, 6-4.

Mektić i Koolhof su prije nešto manje od mjesec dana stigli do finala US Opena, a na putu ka drugom uzastopnom nastupu u finalu nekog "grand slama" stoje im Nijemci Kevin Krawietz i Andreas Mies.

U finalu US Opena bolji od Mektića bili su drugi hrvatski igrač Mate Pavić i Bruno Soares, a upravo bi im oni mogli biti suparnici i u finalu Roland Garrosa. Naime, Pavić i Soares će u drugom polufinalu igrati protiv prvih nositelja Juana Sebastiana Cabala i Roberta Faraha.

Swiatek u polufinalu

Mlada poljska tenisačica, 19-godišnja Iga Swiatek plasirala se u polufinale Roland Garrosa 6-3, 6-1 pobjedom protiv talijanske kvalifikantice Martine Trevisan u četvrtfinalu.

Swiatek, trenutačno 54. igračica svijeta koja je u 4. kolu deklasirala braniteljicu naslova i prvu nositeljicu Rumunjku Simonu Halep sa 6-1, 6-2, u polufinalu će za suparnicu imati još jednu kvalifikanticu, 23-godišnju Argentinku Nadiju Podorosku koja je ranije u utorak izbacila treću nositeljicu Ukrajinku Elinu Svitlolinu sa 6-2, 6-4.

Kod tenisača prvi polufinalist je Argentinac Diego Schwartzman koji je nakon više od pet sati igre svladao lanjskog finalistu Austrijanca Dominica Thiema sa 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5), 6-2. On će u polufinalu igrati protiv boljeg iz ogleda branitelja naslova Španjolca Rafaela Nadala i Talijana Jannika Sinnera.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL French Open Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - October 6, 2020 Italy's Martina Trevisan in action during her quarter final match against Poland's Iga Swiatek REUTERS/Christian Hartmann CHRISTIAN HARTMANN

REZULTATI SUSRETA IGRANIH U UTORAK,