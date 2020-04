McGregor spomenuo Cro Copa, pa uklonio objavu. Tko zna zašto?

Irski MMA borac Conor McGregor ponovno je jednom svojom objavom izazvao brdo komentara. U objavi na Twitteru spomenuo je i hrvatsku legendu Cro Copa.

'Ludi Irac' nabrojao je nekoliko boraca i njihova najjača oružja u povijesti slobodne borbe, a među njima se našao Mirko Filipović.

McGregor je za sebe napisao kako ima ubojitu lijevu ruku, a kod Cro Copa istaknuo njegov legendarni 'high-kick'.

U objavi je još spomenuo Andersona Silvu, Rondu Rousey, Dana Hendersona, Jona Jonesa i svog najvećeg suparnika Khabiba Nurmagomedova.

'Conorova lijeva ruka, Andersonov prednji udarac nogom, Rondina poluga na ruci, Hendova bomba, Cro Copov 'high kick', Jonovi bočni udarci nogom u koljena koja stalno ponavlja i zapravo su jedina stvar koju čini? I ono Khabibovo omotavanje oko nogu koje podsjeća na malu sirenu. Kakav sport! Tko je najveći, to već znate', napisao je McGregor.

