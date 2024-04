VIDEO Prvo sučeljavanje Filipa Hrgovića i Daniela Duboisa, naš boksač provocirao protivnika

TRENUTAK ODLUKE

Hrgovića čekaju mečevi karijere! Otkriveno tko bi mu trebala biti iduća dva protivnika

" Pobjednik meča Fury - Usik prema ugovoru bi trebao napustiti naslov u određenom razdoblju nakon borbe, a to se mora dogoditi prije 1. lipnja. Ne bude li pobjednik te borbe to učinio sam te pokušao ignorirati ugovor, učinit će to IBF i oduzeti mu pojas", navodi novinar i insajder Dan Rafael