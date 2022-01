Mavrović: Nitko sretniji kad bi se domogli medalje

Reprezentacija Hrvatske u futsalu večeras (20.30 sati) u skupini na Europskom prvenstvu u Nizozemskoj igrati svoju prvu utakmicu. Suparnik nam je Poljska s kojom smo do sada već jednom igrali, 2001. godine kada smo ih u Rusiji pobijedili sa 2:1. Hrvatska je do sada nastupila na poet europskih prvenstava – 1999., 2001., 2012. 2014. i 2016. godine. Najbolji plasman ostvarili smo kao domaći, 2012. godine. Igrali smo za broncu i izgubili od Italije (1:2). Bili smo dvaput peti kada je an EP-u igramo samo po osam ekipa.

Cilj - proći skupinu

- Došli smo u Nizozemsku ostvariti što bolji rezultat i naravno da ćemo napraviti sve što je u našoj moći da u svakoj utakmici damo maksimum. Razmišljat ćemo od utakmice do utakmice, osnovni cilj je proći skupinu, a ako se domognemo četvrtfinala onda je u jednoj utakmici sve moguće - rekao je izbornik Marinko Mavrović.

Hrvatska će igrati u skupini s Rusijom, Slovačkom i Poljskom.

- Rusija jest prvi favorit u našoj skupini, a našu priliku vidimo u utakmicama protiv Poljske i Slovačke. Prva utakmica je jako bitna, jer utječe na daljnji tijek natjecanja, a pogotovo na ozračje u momčadi. Dobro smo proanalizirali protivnike u skupini, svaka momčad protiv koje igramo ima neke specifičnosti u svojoj igri. Dosta smo radili i na prekidima koji su jako bitni. Uvijek težim boljem rezultatu, nitko ne bi bio sretniji od mene kad bismo se domogli medalje, ali treba biti realan. Sport se sastoji od pobjeda i poraza, najvažnije je da se na terenu ponašamo kao sportaši, da se kod igrača vidi zajedništvo, pozitivna energija i samopouzdanje. Ako u tome uspijemo, ne moramo sumnjati u dobar rezultat – zaključio je Mavrović.

Poljaci trkački moćni

Franco Jelovčić jedna je od naših iskusnijih igrača. Igra za belgijsku momčad Halle-Gooik, a nedavno je na turniru Kutija šibica s ekipom Juicy Maraska osvojio treće mjesto.

- Moramo biti sretni da smo, poslije nekoliko neuspjeha, napokon na velikom natjecanju. Ozračje u momčadi je izuzetno pozitivno i jedva čekamo prvi nastup. Igramo protiv Poljske koja je izuzetno ozbiljna momčad. Fizički i trkački jako moćni, dosta su agresivni i bit će ključno dobivati duele i osvajati takozvane druge lopte. Drago mi je da smo na velikom natjecanju poslije šest godina, volio bih da prođemo skupinu, a onda je u nokaut fazi sve moguće. Kvalitetni smo, možemo igrati protiv svih momčadi. – zaključio je Franco Jelovčić, reprezentativac Hrvatske.