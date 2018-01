Pavić: Dok je Krajan izbornik, neću igrati za Hrvatsku

Nema mira u vrhunskom hrvatskom tenisu. Umjesto da uživamo u najvećem uspjehu u povijesti – dva trofeja u tri Grand Slam finala na Australian Openu – mi se opet bavimo polemikama o tome tko je kriv što Splićanina Mate Pavića (24), melbournškog osvajača dvaju naslova u parovima, nema u reprezentaciji.

– Sigurno je da nam je svima koji smo u tenisu bilo ugodno pratiti te uspjehe Marina Čilića i Mate Pavića. Što se Pavića tiče, on i dalje potvrđuje tu svoju kvalitetu i raskoš talenta koji su mu i predviđali za parove – kaže izbornik hrvatske vrste u Davisovu kupu Željko Krajan:

[video: 23647 / ]

– Svi znamo da je parove jako teško igrati ako nemate dovoljno iskustva i prakse iz brojnih susreta, a on tu strelovito napreduje i dokazuje svoj talent i vjerojatno je najbolji igrač parova danas.

Igra gluhog telefona

Da ima najbolje mišljenje o Matinim igračkim mogućnostima i to ne od jučer, Krajan je dokazao i svojedobnim pozivanjem tada 19-godišnjeg Pavića u reprezentaciju za meč s Italijom u veljači 2013. godine. Mate je nakon toga bio uglavnom redovit član nacionalne vrste (iako je ostao bez pobjede, uz tri poraza) do dvoboja s Nizozemskom u rujnu 2014. u Amsterdamu. Za taj se meč Mate želio priključiti reprezentaciji tek u srijedu (dotad bi individualno trenirao), što Krajan nije mogao dopustiti.

Isprva izbornik čak nije želio otkriti o čemu se točno radi, nego je samo rekao:

– U paru smo željeli Matu Pavića i Marina Draganju, ali je Mate imao neke uvjete koje ja nisam mogao prihvatiti.

Poslije se doznalo o čemu se zapravo radilo i bilo je neumjesno bilo što prebaciti Krajanu. Postupio je onako kako bi vjerojatno postupila većina izbornika. Pozivali smo tek, kao i mnogi drugi, na pomirbu, da Krajan, Pavić i ljudi iz Saveza sjednu i raščiste sve što je možda sporno. No zakapanje “ratne sjekire” očito nije uspjelo.

– Pavić je u zadnjih nekoliko godina, otkad ne igra, stalno bio pozivan u reprezentaciju. Svaki put sam ga pokušavao kontaktirati, ali bio sam odbijen, bilo je nemoguće uspostaviti bilo kakvu komunikaciju s njim. Nakon svega jedino što mogu zaključiti iz takve situacije jest da on odbija igrati za reprezentaciju, druge istine tu nema. Sad, do kojih je tu došlo problema i nesporazuma, kad je sve to počelo, prilično je banalno istraživati. U ovom trenutku mogu samo reći da on ne želi igrati za reprezentaciju – napominje Krajan.

Iz toga bi se moglo iščitati, a i nama se tako čini, da je geneza sukoba Pavića i HTS-a čak i starija od sukoba Pavića s Krajanom. Sjećamo se, naime, jedne reakcije Matina oca Jakova koji je, nakon spomenutog meča s Italijom u veljači 2013., izrazio nezadovoljstvo potporom koju HTS pruža mladom Mati. Prozivan je tada Davorin Prpić, tadašnji predsjednik Stručne komisije HTS-a (predsjednik Saveza i tada je bio Franjo Luković) da “Matu zakida gdje god stigne”.

– Igrači Matina ranga u drugim državama dobivaju od saveza od 30 do 50 tisuća eura, a Mati je za 2012. isprva bilo predviđeno tek 20.000 kuna. Kasnije sam ja napravio program pa smo dobili 100.000 kuna, ali će nam Prpić taj novac isplaćivati u mjesečnim ratama – žalio se tada Jakov Pavić.

U drugoj su prilici Pavići bili nezadovoljni i time što Mati novcem koji je bio predviđen za juniorski US Open nisu željeli “pokriti dva Futuresa”, no bilo je toga još. U principu malo je koji roditelj zadovoljan tretmanom svoga sina ili kćeri...

U međuvremenu se Mate vratio u Hrvatsku i u izjavi za HRT komentirao je Krajanovo objašnjenje slučaja.

Sastanak nije urodio plodom

– Daleko je od istine da me izbornik Krajan zvao za sve susrete. Nikakav poziv nisam dobio u posljednje tri godine, od 2014. do 2017. godine. Istina je da sam dobio poziv za sastanak, koji je više bio na inicijativu i poticaj nekih drugih osoba. Sjeli smo, razgovarali i probali riješiti taj problem koji postoji. S moje strane, to je sada završena priča. Dok je Krajan izbornik reprezentacije u Davisovu kupu, ja na žalost neću biti tamo – nedvosmislen je bio Pavić.

Šteta, jer Pavić bi doista mogao puno pomoći hrvatskoj reprezentaciji. U paru s Dodigom sasvim bi rasteretio Čilića, da se Marin može posvetiti samo pojedinačnim mečevima u Osijeku protiv Kanade, ali i u mnogim sljedećim dvobojima. Mate ulazi u povijest kao jedan od rijetkih tenisača koji su u istoj godini isti Grand Slam turnir osvojili i u konkurenciji muških parova i u miksu.

Posljednji kojemu je to pošlo za rukom bio je Srbin Nenad Zimonjić 2010. u Roland Garrosu. Muške parove osvojio je s dugogodišnjim partnerom Danielom Nestorom, a mješovite sa Slovenkom Katarinom Srebotnik.

I zato moramo ponoviti riječ – pomirba. Ali ona ne trpi ultimatume. Pa, Mate, ne igrate za Krajana, nego za Hrvatsku!