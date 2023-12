Martin Sinković na ergometru oborio neslužbeni svjetski rekord

"Veslajući" na ergometru Martin Sinković, dvostruki olimpijski pobjednik i šesterostruki svjetski prvak, postavio je neslužbeni svjetski rekord jer je 6000 metara "odvezao" u dosad najboljem vremenu od 17 minuta, 49 sekundi i 4 stotinke.

A to se nije zbilo na nekom natjecanju već prigodom uobičajenog testiranja u Veslačkom klubu Mladost. Ono što ovaj rezultat čini posebnim, svjetski vrijednim, jest što je najbolji na najpoznatijem i najkvalitetnijem ergometru Concept 2 istoimenog američkog proizvođača. A s obzirom da te sprave koriste gotovo svi najbolji svjetski veslači onda oni sami među sobom rezultate na Conceptu 2 smatraju svojevrsnim svjetskim rekordom.

A tko je bio dosadašnji rekorder na Conceptu 2?

- To sam također bio ja. Kako mi gledamo prosjek na 500 metara moj cilj je bio ići ispod minute i 29 sekundi i u tome sam uspio jer sam išao 1:28.8.

No, sam Martin Sinković se ne voli zvati svjetskim rekorderom.

- Reći da je ovo svjetski rekord malo je nategnuto no ovo jest jedno od najboljih vremena na ergometru ako ne i najbolje ikad. A daleko najbolje je na slajderu odnosno na pomičnom ergometru koji je bliže uvjetima koji su u čamcu i zato ga koristimo. Osim toga, puno više štiti leđa od ovog klasičnog ergometra. A da ga svi korist možda bi tek netko i imao bolji rezultat od ovog mog a možda i ne bi.

Na tom mjerenju njegov brat Valent je bio tek nešto sporiji što je dobra vijest u kontekstu priprema za Olimpijske igre.

- Drago mi je da sam ostvario ovakav rezultat neposredno prije olimpijske godine. Valent mi je bio tek nešto sporiji nakon čega mi je rekao da nije nezadovoljan ali niti posebno zadovoljan. Inače, dvojac nam ide bolje no što smo očekivali. Čak je i trener Bralić kazao da je bolje od očekivanog no mi se ne usudimo to reći jako glasno jer se u ovoj disciplini, a ona je tehnički najzahtjevnija, sve brzo može promijeniti - ističe Martin Sinković.