Trener legendarnih Sinkovića: Isprva nisam bio za to da mijenjaju disciplinu, no sad ih podržavam

Valent i Martin Sinković opet su šokirali konkurenciju koja više ne zna koju će disciplinu sljedeće sezone voziti trofejni hrvatski bratski dvojac. Kad se činilo da će u mirovinu odveslati u dvojcu na pariće, dogodio se novi obrat. Po Valentovoj želji, uz Martinovu suglasnost, ovih se dana dogodio novi prelazak u dvojac bez kormilara. Kako na to gleda njihov trener Nikola Bralić, koji ih za velika natjecanja priprema već 17 (Valent) odnosno 16 godina (Martin)?

– Na početku nisam time bio zadovoljan jer mi to remeti planove s braćom Lončarić, no kada mi se malo sleglo vidio sam da to i nije tako loše. A Lončarići će, budu li marljivo radili, na nacionalnoj izbornoj utrci izboriti Pariz.

Neće li doći samo do zamjene disciplina (dvojac na pariće, dvojac bez kormilara) u kojima Hrvatska već ima izborene olimpijske vize?

– Hrvatski veslački savez na to ne gleda tako. Ja se slažem da na Olimpijske igre trebaju ići najbolji, no Lončarićima treba dati vremena da naprave potrebnu kilometražu u novoj disciplini. Jer prijeći s rimena na skul mnogo je kompliciranije nego obratno.

I kad bi onda bile te interne kvalifikacije?

– Natežemo se o tome s izbornikom i Savezom. Oni hoće da prva takva utrka bude već u travnju, što je za Lončariće prerano pa mi želimo da izborna regata bude u srpnju. Ako im se želi dati poštena prilika, onda bi to tako trebalo i biti. Ako ne, onda će ispasti da smo perspektivan tandem nabili nogom u dupe. U travnju će kod njih i dalje biti nerazmjer između tehničke i funkcionalne razine, što bi se do srpnja dalo ujednačiti.

Oko perspektivne osječke braće Bralić se angažirao savjetnički.

– Njihov je trener i dalje Toni Urlić, a ja mu pomažem.

Koje su, kod Sinkovića, razlike u motivima za promjenu? Je li to 2016. bilo prihvaćanje novog izazova, a sada izbor konkurencije?

– Ono je bio pravi izazov, jer su Valent i Martin te 2016. izišli iz dubla neporaženi i prebacili su se u konkurenciju u kojoj je postojao jedan dvojac koji osam godina nije izgubio utrku. Sada ispada da smo s drugoga mjesta otišli tamo gdje očekujemo da ćemo biti prvi. Ovo je malo mekša varijanta.

Zar su Nizozemci Twellar i Broenink tako moćni da ih je najpametnije izbjeći?

– Nemaju oni tu razinu koju smo mi imali 2014. i 2015. godine i zato nisam bio sklon ovoj promjeni, jer sam bio uvjeren da ih, vratimo li se tamo gdje smo već bili, možemo pobijediti. No, ovamo je očito malo lakše.

