Marin Čilić izazvao kontroverze zbog majice u kojoj se pojavio, pogledajte za što ga optužuju

Bivši dvostruki pobjednik londonskog ATP turnira, najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP - 17.), po deveti put u karijeri probio se u četvrtfinale na travi Queen's Cluba svladavši jučer u meču 2. kola Kazahstanca Aleksandera Bublika (ATP - 37.) sa 7:6 (6), 7:5 za 94 minute.

Bio je to njihov treći međusobni dvoboj i treća Čilićeva pobjeda, nakon što je prethodne dvije ostvario na zemljanoj podlozi na rimskom Mastersu.

New Head solidarity with Russia collection, Cilic out front early pic.twitter.com/RgqF6ncHBy