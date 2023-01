Marca nahvalila Modrića: 'Nakon puno minuta u sjeni, počeo je sjati kad ga najviše trebaju'

Soccer Football - Copa del Rey - Quarter Final - Real Madrid v Atletico Madrid - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 26, 2023 Real Madrid's Rodrygo celebrates scoring their first goal with Luka Modric, Eduardo Camavinga, Antonio Rudiger, Eder Militao and Karim Benzema REUTERS/Violeta Santos Moura Photo: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS