Mandžukić prvi koji je zabio autogol u finalu, Perišić odgovorio sjajnim golom

Nije dobro krenulo finale Svjetskog prvenstva za Hrvatsku jer Francuzi su poveli u 18. minuti autogolom Marija Mandžukića.

Naš napadač tako je postao prvi igrač koji je zabio autogol u finalu.

No, Hrvatska se vratila u igru u 28. minuti kada je sjajno s 14 metara mrežu Llorisa pogodio Perišić.

Perišiću je to već peti gol na svjetskim prvenstvima, treći u Rusiji.

France are back in front! Cool as you like from Griezmann. #WorldCupFinal pic.twitter.com/E2TIXeYGm4