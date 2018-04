Šok za City! Guardiola krenuo po naslov, zaustavio ga Mourinho

Manchester City nije iskoristio prvu meč loptu i osigurao naslov prvaka Engleske. Plavima je za trofej trebala pobjeda nad Manchester Unitedom na Etihadu, no momčad Josea Mourinha nakon velikog preokreta slavila je s 3:2.

City je uraganski otvorio utakmicu i nakon pola sata poveo 2:0. Prvo je Kompany zabio glavom nakon kornera u 25. minuti, a onda je pet minuta kasnije Gündogan matirao De Geu. Imala je Guardiolina momčad sedam velikih prilika, ali se do kraja poluvremena mreže više nisu tresle.

Navijači Cityja već su počeli slaviti peti naslov u povijesti, no u nastavku su crveni vragovi napravili veliki podvig. Pogba je u samo dvije minute izjednačio rezultat da bi Smalling u 69. minuti osigurao pobjedu momčadi Josea Mourinha.

Cityju je to drugi poraz zaredom nakon što su u srijedu izgubili od Liverpoola s 3:0 u Ligi prvaka. Osim toga, to im je i drugi poraz u ligi ove sezone nakon 32 odigrana kola. No, moralo bi se dogoditi čudo da plavi ne osvoje naslov budući da imaju 13 bodova više od drugoplasiranog Uniteda.