Manchester City ulaže 300 milijuna funti u stadion, želi proširiti kapacitet

INCIDENT

VIDEO Suigrač htio tući Marcela Brozovića, kamere su sve snimile

Sudeći po videu, sve je zakuhao Onana koji se zaletio u vatrenog, a zatim ga odgurnuo. Brozovića je to iznenadilo, no onda je uzvratio. Da nije bilo igrača Intera koji su reagirali vjerojatno bi došlo do tučnjave.