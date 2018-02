Poklonili se Mamiću: Pogledajte transparent u njegovu čast

Zoranu Mamiću sjajno ide na klupi Al Aina iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, u 15. kolu tamošnjeg prvenstva sa 7:0 dobili su Ajman.

Tri pogotka u razbijanju Ajmana postigao je El Shahat, po jednog su dodali Berg, Caio, Al Jaberi i Khalil.

Foto: Večernji.hr

Mamićeva momčad tako je zadržala prvo mjesto na ljestvici s 35 bodova, dva više od Al Wahde.

A da bivši trener Dinama radi dobar posao u UAE-u pokazali su i navijači koji su mu posvetili transparent na kojem je pisao: 'Zoran we are proud of you'.

U Saudijskoj Arabiji pobjedom na klupi na klupi bivšeg Mamićevog kluba Al Nassra pobjedom je debitirao Kruno Jurčić. Njegova momčad s 2:0 je golovima Al Sahlawija i Leonarda dobila Ohod te skočila na treće mjesto s 30 bodova, deset manje od vodećeg Al Hilala.