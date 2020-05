'Malo je to sve čudno, no već smo se naviknuli. Prvo nas čeka karantena!

Njemačka 1. i 2. Bundesliga počinju ovog vikenda, kao prva važnija nogometna natjecanja koja su se iščupala iz ralja koronavirusa. Za Večernji list iz Wolfsburga se javio hrvatski reprezentativac Josip Brekalo (21).

Veseli li vas nastavak sezone ili vas možda brine s obzirom na to da rizik od zaraze još uvijek postoji, pitali smo Brekala, koji će u subotu nastupiti protiv Augsburga.

– Mene apsolutno veseli. Veseli me što ćemo mi biti prva liga koja počinje i nadam se da ćemo svima pokazati da je moguće nastaviti s nogometom i ostalim životnim aktivnostima – kaže Josip.

Puno smo trenirali

Bit će to nogomet kakav još nikada niste iskusili, po nekim do sada neviđenim standardima, nogomet bez publike i s mjerenjem tjelesne temperature prije utakmice.

– Jednu jedinu utakmicu u karijeri igrao sam bez publike, posljednju koju smo odigrali ove sezone, sa Šahtarom kod kuće (0:2, u osmini finala Europske lige, 12. ožujka). Znalo je biti manje gledatelja na stadionu, na primjer kad sam igrao u Dinamu, dok su u Njemačkoj uvijek pune tribine, što je nešto što krasi Bundesligu. Bez navijača ništa neće biti isto – ističe Brekalo.

Ovo je za vas nogometaše ipak spas, u kakvim god okolnostima nastupali?

– To je naš posao i naravno da nam nije lako ako dva mjeseca nemamo posla. Klubovi također od toga žive i, ako nema nogometa, nikome ne ide u korist. Navijačima tako preostaje da utakmice gledaju na televiziji, što je ipak pozitivno u ovoj situaciji. Ljudi su svjesni situacije, da je to sad samo trenutačno tako, jer ljudi su se zaželjeli nogometa. Umjesto Europskog prvenstva koje se trebalo igrati u lipnju, sad će u žiži biti Bundesliga, što je također zanimljivo. Naravno da će bez gledatelja na stadionima biti čudno, jer nogomet bez gledatelja ništa ne znači, ali tako je sad. Najbitnije je da se liga završi. Svi su uvjeti osigurani za to, ima još devet kola i nadam se da će to sve završiti.

Bundesligaški klubovi dobili su dopuštenje za povratak u normalni trenažni proces još prije desetak dana. Hoće li vam dva tjedna priprema biti dovoljno za dostizanje optimalnoga fizičkoga stanja?

– Mi smo trenirali izrazito puno, nije to bila tako dugačka pauza. Mi smo, uostalom, stalno trenirali u manjim grupama, sve je bilo na najbolji način organizirano i nismo izašli iz forme. Zapravo smo se samo pripremali za ovaj novi početak.

Je li vam to najdulje razdoblje bez nogometa?

– Ha, vjerojatno jest. Otprilike je preko ljeta isto tako dugo razdoblje bez nogometa, ali u ovoj situaciji ipak smo stalno trenirali pa je u tome razlika.

Kakve su regule ponašanja poslije treninga, kako i gdje se, primjerice, tuširate?

– Naš klub pobrinuo se za maksimalno dobre uvjete u ovoj situaciji. Mi imamo pet-šest svlačionica za korištenje kako bi se u njima maksimalno smanjio broj ljudi. U mom klubu nitko nije bio zaražen koronavirusom niti poznajem bilo koga tko je bio zaražen.

Wolfsburg je na sedmom mjestu, s poprilično velikim zaostatkom za klubovima “iznad crte” za plasman u Ligu prvaka?

– Još je devet kola do kraja, u igri je 27 bodova, sve je moguće. Imamo dosta težak raspored, a nadam se da ćemo dohvatiti barem peto-šesto mjesto i osigurati plasman u Europu. Blizu smo tome, i to nam je cilj. Prije prekida sezone bio sam u odličnoj formi, nadam se da ću nastaviti tamo gdje sam stao. Osjećam se odlično i jedva čekam da sve to krene – kaže Josip, koji u ovoj sezoni ima po sedam pogodaka i asistencija u 31 nastupu.

Kakve ste upute dobili za ponašanje na utakmici, ima li grljenja pri slavljenju pogodaka?

Čekamo zadnje naputke

– Te zadnje naputke dobit ćemo pred utakmicu. Malo je to sve čudno, no već smo se naviknuli. Evo, sada smo, kao i svi klubovi, tjedan dana uoči početka prvenstva morali otići u karantenu, u jedan hotel u Wolfsburgu. To je odluka njemačkog nogometnog saveza.

Kako gledate na pad svoje tržišne vrijednosti na Transfermarktu?

– Cijena mi je pala onoliko koliko je morala pasti zbog trenutačne situacije. Bila je 15 milijuna eura, sad je 13,5 milijuna eura. No taj me dio baš posebno ne interesira, mene interesira samo teren i da se na njemu dokazujem. A ostalo ja ne određujem – zaključio je Brekalo.