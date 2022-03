Maccabi do čudesnog preokreta protiv Reala, Žižić potpuno podbacio

Košarkaši Maccabija iz Tel Aviva pobijedili su madridski Real na domaćem parketu 75:74 u utakmici 32. kola Eurolige.

Real je vodio velikim dijelom susreta, a 5:40 minuta do kraja bilo je 74:65 za goste. No, do kraja utakmice Real više nije postigao ni jedan poen! Maccabi je pomalo smanjivao zaostatak te je na kraju i prestigao suparnika i slavio 75:74.

S 19 poena prvi strijelac Maccabija je bio Keenan Evans, dok je odličnu utakmicu odradio i James Nunnally koji je ubacio 14 poena, a upisao je osam skokova i četiri asistencije. Ante Žižić, hrvatski centar kod domaćina, za 16 minuta je ubacio tri poena te je imao dva skoka, dvije asistencije i jednu ukradenu loptu. Iz igre je gađao 1-5, a s linije slobodnih bacanja 1-2.

Kod Reala je najbolji bio Guerschon Yabusele s 14 koševa, sedam skokova i tri dodavanja.

U drugom odigranom susretu ovog četvrtka Armani Milano je slavio u Istanbulu kod Anadolu Efesa s 83:77. Domaća momčad ovisila je isključivo o Vasiliju Miciću koji nije mogao sam protiv talijanskog sastava. Dvoboj je završio s 27 poena i pet asistencija. Hrvatski košarkaš Krunoslav Simon za Anadolu Efes je odigrao sedam minuta te je upisao samo jednu asistenciju.

Kod gostiju je prvi strijelac bio Luigi Datome s 14 poena, a tome je dodao i četiri skoka. Prvo ime je bio Sergio Rodriguez koji je ubacio 12 koševa, a upisao je i osam asistencija. Shavon Shields je dodao 12 uz pet dodavanja.

Na ljestvici vodi Barcelona s omjerom 20-5. Madridski Real ima 18-8, a slijede Olympiakos (17-9), Armani Milano (17-8), Anadolu Efes (14-11), Maccabi (13-11) i Bayern (12-11).