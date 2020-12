Luka Modrić se dogovorio, više neće zarađivati 10 milijuna eura godišnje

Dres Real Madrida s brojem 10 ostat će u vlasništvu 35-godišnjeg kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića još najmanje godinu i pol dana, do kraja lipnja 2022., nakon što je s čelnicima kluba usmeno dogovorio sve uvjete novog, jednogodišnjeg ugovora koji će uskoro i potpisati.

Dogovor između Modrića i Reala, koji će najboljem hrvatskom nogometašu omogućiti da cijelu dekadu provede u "kraljevskom klubu", bio je prilično jednostavan u usporedbi s pregovorima koje su čelnici vodili s drugim zvijezdama madridskog kluba, kao što su Cristiano Ronaldo i Sergio Ramos. Naime, hrvatski veznjak nije inzistirao na dvogodišnjem ugovoru i bio je spreman na smanjenje plaće, koja mu trenutačno donosi 10 milijuna eura godišnje, čime će pomoći klubu u prevladavanju ekonomskih teškoća izazvanih pandemijom, koja je Realu odnijela oko 25 % ukupnih prihoda, odnosno oko 200 milijuna eura.

S druge strane, zahvaljujući svom predanom radu i urednom životu, iako će uoči nove sezone biti blizu 36. rođendana, Luka Modrić je i dalje u vrhunskoj formi i čini vidljivu razliku u igri Reala kad je na terenu, čime je i klupskim čelnicima olakšao odluku treba li mu ponuditi nastavak suradnje ili ne.

Luka Modrić na inzistiranje tadašnjeg Realova trenera Josea Mourinha u Madrid stigao iz londonskog Tottenhama pretposljednjeg dana prijelaznog roka u kolovozu 2012. uz odštetu od 35 milijuna eura. Koliko je bila ispravna Mourinhova procjena o Modrićevoj kvaliteti, dokazuje pogled u trofejnu sobu Real Madrida, koja je za Modrićeva boravka u "kraljevskom klubu" obogaćena s četiri naslova u Ligi prvaka, dva trijumfa u španjoloskom prvenstvu, jedan u Kupu kralja, tri osvojena europska Superkupa i tri naslova FIFA svjetskog klupskog prvaka.

Aktualni ugovor koji Modrić ima s Realom, a koji vrijedi do kraja lipnja 2021., zapravo je trebao trajati do 30. lipnja 2020. No, kako je kapetan aktualnih svjetskih doprvaka 2018. proglašen najboljim igračem svijeta, to je automatski aktiviralo još jednu, opcijsku godinu iz ugovora i osigurale Luki proslavu 35. rođendana kao igrača Real Madrida.

Da u Modrićevom slučaju godine nisu problem, pokazuju i statistike nastupa u ovoj sezoni u kojoj je već u prva tri mjeseca skupio više od polovice minuta koje je dobio u prošloj sezoni. Iako je štedio Modrića na početku sezone, Zinedine Zidane je ubrzo shvatio da s Lukom na terenu njegova momčad ima drugačiju "krvnu sliku" pa je igrač s brojem 10 do sada sakupio 1410 minuta, što je 75 % od maksimalne minutaže.

Jedina prvenstvena utakmica u kojoj nije nastupio, bio je posljednji dvoboj s Granadom, koju je propustio zbog zatezanja u butnom mišiću, čime je prekinut njegov niz od deset uzastopnih utakmica u kojima je bio u početnoj postavi. U tom nizu je njegova razina igre bila iznimno visoka, pogotovo u utakmicama protiv Borussije Dortmund u Ligi prvaka, u gradskom derbiju s Atleticom te protiv Eibara, kad je bio strijelac u gostujućoj pobjedi 3-1.

Nema sumnje da će Modrić, kako u ovoj, tako i u sljedećoj sezoni biti jedan od glavnih oslonaca u taktičkim postavkama Zinedinea Zidanea te ujedno svojim primjerom i savjetima biti poput mentora 22-godišnjem Norvežaninu Martinu Odegaardu, koji se uoči nove sezone vratio s posudbe u Real Sociedadu, a koji svojim nogometnim talentom i mogućnostima podjeća na hrvatskog kapetana.