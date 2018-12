Luka Modrić progovorio o odbijenici Hajduka: A bio sam hajdukovac...

Puno se pričalo o tome kako je Hajduk odbio Luku Modrića dok je bio klinac, a sada se o toj temi oglasio i sam kapetan hrvatske reprezentacije.

- Ne treba stvarati stalno fame o tome. Bio jesam na probi i ljudi su procijenili da tog trenutka nisam taj. Ni prvi ni zadnji. Ne može se odmah znati je li neki klinac može postati igrač ili ne. Zato to ne držim propustima. Bio sam kao dijete hajdukovac ali nije me obeshrabrilo što me nisu uzeli - rekao je Modrić za Sportske novosti.

Modrić je nakon toga iz Zadra prešao u Dinamo.

- Treba biti uporan i vjerovati u sebe. Godinu kasnije išao sam u Dinamo, i tamo sam uspio. Logično je da sam postao dinamovac, jer me za taj klub vežu prekrasne godine odrastanja, sazrijevanja i profesionalnih dosega, uz mnoštvo sjajnih ljudi koje sam upoznao, stekao brojne prijatelje za cijeli život...

