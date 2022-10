'Luka Modrić je najbolji veznjak u povijesti! Teško mi se vraćati u prošlost, sretan sam što sam dio reprezentacije'

Intervju s nogometnim reprezentativcem, Zagrepčaninom Bornom Sosom, dogovoren je u Beču, baš na dan kada je izbornik Dalić izjavio kako će kontrolirati čak i što njegovi igrači izjavljuju u medijima. Borna Sosa pristao je na razgovor bez oklijevanja, bez ikakve primisli da bi neka njegova izjava mogla naštetiti ambijentu u reprezentaciji.

Kako gledate na taj izbornikov stav o analiziranju i kontroliranju izjava igrača?, pitali smo nogometaša Stuttgarta.

- To je izbornikovo pravo, jer želi imati momčad koja diše kao jedan u svim segmentima, pa i u medijskim. To je ispravno s izbornikove strane, budući da je Svjetsko prvenstvo pred vratima, i bitno je da izgledamo i ponašamo se kao momčad. S te strane razumijem izbornika. Nadam se da neće biti problema u tom segmentu, jer bilo bi šteta izgubiti nekoga radi nekih komentara u medijima – odgovorio je Sosa.

Ali, dobro ozračje u reprezentaciji već postoji, svi akteri to stalno naglašavaju.

- Da, slažem se, ali izbornikova želja je to stanje održi. Ne trebamo mi sada biti previše euforični zbog ovoga što smo napravili u Ligi nacija, jer Svjetsko prvenstvo je bitnije od toga. Izbornik stoga samo želi da svi budemo čvrsto na zemlji, ponizni kao i do sada, igrati kao i do sada, i onda će sve biti OK. Ali sve ispod toga sada više ne dolazi u obzir, što se tiče pristupa.

Siguran ste putnik za Svjetsko prvenstvo, a prije godinu i pol dana bili ste daleko od reprezentacije, s namjerom igranja na njemačku reprezentaciju.

- Teško mi se vraćati na to razdoblje, s obzirom da se u međuvremenu toliko toga dogodilo; kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, u kojima je bila i utakmica s Rusijom u Splitu, pa sad Liga nacija. Sve je to toliko lijepo bilo da ja više ništa drugo ne pamtim, i imam osjećaj kao da sam sto godina u reprezentaciji. Sretan sam što sam njezin dio, a naravno putnike za Svjetsko odredit će izbornik - kaže Borna.

Međusobno razumijevanje

Što vas je kao relativno novoga člana vatrenih, koji je debitirao prije godinu dana, s tek osam nastupa ugodno iznenadilo ili impresioniralo u nacionalnoj momčadi?

- U reprezentaciji ima dosta međusobnoga razumijevanja igrača, ali mene su najviše dojmila trojica igrača veznoga reda, Brozović, Modrić i Kovačić. To je nešto što dosta generacija igrača nije ni vidjelo, a puno ih neće ni vidjeti, pa se doista osjećam privilegiranim što imam mogućnost igrati u toj momčadi. Najviše me dojmilo što su svi ti dečki stvarno normalni, odlični, svi ti žele pomoći, svi sa svima razgovaraju... Ne znam kako je bilo prije, ali među nama zaista vlada zajedništvo i lijep je osjećaj dolaziti u reprezentaciju - naglašava Sosa.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 22.09.2022., stadion Maksimir, Zagreb - UEFA Liga Nacija, Liga A, skupina 1, 5. kolo, Hrvatska - Danska. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Što vidite u Luki Modriću kada igrate uz njega? To je igrač čak trinaest godina stariji od vas.

- Ne znam uopće koje bih riječi upotrijebio za njega. Luka Modrić za mene je najbolji europski vezni igrač svih vremena! Neki će se složiti s tim, neki neće, a ja ne znam po kojemu to kriteriju on to ne bi trebao biti. Jednostavno, neke stvari koje on radi i dan danas s 37 godina niti jedan vezni igrač nikada nije radio. Kada nogometaš s 36 godina osvoji Ligu prvaka, za mene je to tolika inspiracija i toliki podražaj prema naprijed da je to neopisivo. Gledati njega kako se bori za hrvatsku reprezentaciju, definitivno je svima nama dodatni motiv da budemo što bolji, i da što više dajemo za reprezentaciju. To je ono što i izbornik naglašava kao bitno – ostaviti sve od sebe za Hrvatsku na terenu.

Kako kao dinamovac gledate na pojavu Marka Livaje u reprezentaciji, simbola Hajduka i Dalmacije koji se očito izvrsno prilagodio na okruženje? Postao je igrač odluke u ključnim utakmicama.

- Marko je odličan igrač, to je on već dokazao više puta. On nam jako puno znači u reprezentaciji, i jako puno znači i Hajduku, naravno. On je Hajduku najbitniji igrač. Drago mi je radi Marka, što je pronašao sredinu koja će mu odgovarati, to je najbolje za njega, jer onda može najviše dati i reprezentaciji. Kada je u dobroj formi, a trenutačno je u Hajduku u jakoj dobroj formi.

Igramo jako dobro

Ulazi li Hrvatska, plasmanom na Final Four Lige nacija, u najuži krug kandidata za svjetski naslov u Kataru?

- Igramo jako dobro, imamo pravo biti ići u Katar sa samopouzdanjem da napravimo velike stvari, ali sad ne znam što mogu reći da su to velike stvari. Velika stvar za mene je proći skupinu, velike stvari su osmina finala, četvrtfinale, polufinale, finale. Uvijek je teško reći što je veliko na Svjetskom prvenstvu; može ti se dogoditi da se u osmini finala križaš sa Španjolskom ili Njemačkom, ili kasnije s Francuskom, i možeš izgubiti utakmicu što je potpuno legitimno, budući da su to sve top momčadi. Je li svima njima teško igrati protiv nas? Dapače, apsolutno! To Svjetsko prvenstvo malo je dublja tema, tu se zaista puno stvari treba poklopiti, ali definitivno mi idemo uzdignute glave u Katar, maksimalno fokusirani na prvi zadatak, a to je prolazak skupine. Za sada ne trebamo niti razmišljati o nečemu drugome - ističe Borna.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 22.09.2022., stadion Maksimir, Zagreb - UEFA Liga Nacija, Liga A, skupina 1, 5. kolo, Hrvatska - Danska. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Ide li vam na živce kada se počne nerealno pričati o finalu, medaljama, visokim plasmanima, radi li vam to pritisak?

- Postoje reprezentacije koje su na istoj razini kao i mi, a postoje i on tzv. autsajderske koje uvijek mogu iznenaditi. Praktički na svakom Svjetskom prvenstvu bude neko iznenađenje. Ja se samo nadam da ćemo mi biti u dobroj formi, da ćemo svi igrati u klubovima, da ćemo imati dobar štimung i samopouzdanje koje nam je neophodno. Ostalo ćemo vidjeti kako će se odvijati tamo.

Kako gledate na trenutačno nezavidnu situaciju svoga prijatelja kuma Josipa Brekala, kojemu ste bili vjenčani kum? Donedavno je bio standardni reprezentativac, a sada je izgubio poziciju.

- Sigurno mu nije lagano, jer ima klupski problem da malo igra, malo ne. Nadam se da će se to promijeniti do Svjetskog prvenstva, i da će Josip konkurirati za momčad koja će tamo ići. Da će uspjeti zadati izborniku slatke muke, da vidi koga će pozvati, koga ne.

Cijelo ljeto pričalo se da biste trebali ostvariti transfer u veliki klub, a to se nije dogodilo. Je li vam žao zbog toga i tko je za to kriv?

- Nije mi žao, budući da sam, iako se pojavila opcija za odlaskom, odlučio ostati u Stuttgartu. Smatrao sam tada, a smatram to i sada, da je meni najbolja priprema za Svjetsko prvenstvo igranje za Stuttgart. Budući da sam tu ‘milijardu posto’ unutra, igram, svaku utakmicu, a to mi je najbitnije od svega. A transfer? Nije se dogodilo ništa tipa ‘top topova, ovo nema šanse propustiti’, a ja bih, ako bih već htio ići odavde, želio da to bude baš takva situacija. Meni je najmanji problem ostanak u Stuttgartu, ovdje se dobro osjećam, dugo sam već ovdje. Stuttgart je klub koji je pet puta bio njemački prvak, koji je član Bundeslige, jedne od najjačih liga na svijetu, pa imam jako velik podražaj igrajući za Stuttgart. Istina je da mi ne osvajamo ništa, ali i to je nešto što će vjerojatno doći, na to se ne obazirem. Meni je bitno igrati i biti u dobroj formi.

Tek su vam 24 godine, imate dovoljno vremena za transfer?

- Naravno, ispred mene je laganih deset godina nogometa, daj Bože bez ozljeda, a vjerojatno i malo više. Zato nemam nikakav pritisak oko transfera u glavi. Možda bi me ljudi željeli vidjeti u momčadi koja je malo zvučnija, ali kad dođe pravo vrijeme za to, to će se i dogoditi.

Kako gledate na Mislava Oršića, nogometaša koji je u vašemu klubu Dinamu ostvario više od bilo koga prije?

- Svaka čast Mislavu! Još poslije utakmice s Tottenhamom kazao sam kako je to najbolja utakmica jednog Dinamovoga igrača u Europi. Tada je pokazao o kakvom se igraču radi. Danas je Dinamo totalno drugačija konstrukcija nego što je kada sam ja bio tamo. Sastavljen je od igrača koji dulje igraju zajedno, koji već imaju i godina, i samim time su bolja momčad, stvorili su momčadski duh, zato su tako i opasni u Europi. Na to ne mogu ništa drugo, nego im čestitati. Drago mi je zbog Oršića, koji igra nogomet života, kojim je i zaradio poziv u reprezentaciju. Zasluženo naravno. Nadam se da će nastaviti tako - priželjkuje Borna.

Gledate li sa zanimanjem Dinamove utakmice?

- Ne gledam baš sve Dinamove utakmice u Prvoj HNL, ali svaku europsku gledam. Dinamo je neprikosnoveno prvi na ljestvici, već je u početku prvenstva pokazao ‘koliko je sati’, tako da što se tiče toga ove sezone neće biti iznenađenja u HNL-u. Pobjeda nad Chelseajem iznenadila me. Tko kaže da ga nije iznenadila, taj laže. Chelsea je 2021. bio europski prvak, ima fantastične igrače, ali to su ta iznenađenja o kojima sam govorio da se mogu dogoditi i na Svjetskom prvenstvu. Niti jedna situacija, niti jedan suparnik, niti jedna utakmica ne smije se podcijeniti. Svaka tri boda su bitna i znače puno.

Imam još dva sna

Otišli ste iz Dinama prije četiri godine. Zaigra li vam srce kada Dinamo napravi neki tako veliki rezultat?

- Ma naravno! Pa ja sam u Dinamu kontinuirano bio od svoje šeste do dvadesete godine, čime se jako malo nogometaša može pohvaliti. Za mene je Dinamo prvi i jedini klub za kojega sam navijao i kojega sam volio. Moj je dječački san bio zaigrati za Dinamo.

Pa onda vam se sve ostvarilo: zaigrali ste za Dinamo, a sada ste standardni reprezentativac.

- Nadam se da će mi se ostvariti još neki snovi. Na primjer, jako bi mi puno značilo napraviti neki uspjeh s reprezentacijom, ali i osvojiti Ligu prvaka.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 25.09.2022., stadion Ernst Happel, Bec, Austrija - UEFA Liga nacija, Liga A, skupina 1, 6. kolo, Austrija - Hrvatska. Slavlje hrvatskih igraca nakon pobjede nad Austrijom i osvojenim prvim mjestom u skupini. Andrej Kramaric, Borna Sosa, Mario Pasalic. Photo: Igor Soban/PIXSELL

Još dobro govorite turski, kao prije koju godinu kada ste se pohvalili da gledate turske sapunice?

- Da, govorim turski, imam suigrača u Stuttgartu Turčina Atakana Karazora, s kojim popričam na turskom. Turske sapunice? U zadnje vrijeme baš ih više ne gledam, možda već zadnjih četiri-pet godina. Nije baš da je bilo pravilo da svaku moram gledati, nego kad mi je bila zanimljiva, pogledao sam je. Trenutačno gledam Ring of Power, gledao sam Stranger Things... - zaključio je Borna Sosa, nogometaš koji je prvijenac za reprezentaciju postigao u svome Maksimiru protiv Danske.

Upravo u dresu Stuttgarta igra svoju četvrtu sezonu u 1. Bundesligi, u kojoj je skupio 72 nastupa i postigao jedan pogodak. Između 2015. i 2018. godine bio je igrač Dinama u kojemu je skupio 41 nastup u seniorskoj konkurenciji. Osvojio je s Dinamom dva naslova prvaka, 2016. i 2018. godine, te se čak okušao i u Ligi prvaka, u kojoj je kod trenera Ivajla Peteva odigrao jednu utakmicu, protiv Seville u Zagrebu.

Borna Sosa ima ugovor sa Stuttgartom do 2025. godine, a tržišna vrijednost mu je čak dvadeset milijuna eura, kao i Majeru i Sučiću. Veću vrijednost od njih u reprezentaciji imaju samo Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić i Nikola Vlašić.

