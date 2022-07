Dejan Lovren osvojio je prvi trofej u novoj sezoni - ruski Superkup. Lovren je ostao ne klupi u pobjedi njegovog Zenita 4:0 protiv Spartaka iz Moskve.

Foto: STANISLAV KRASILNIKOV/NEWSCOM MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 12, 2021: Zenit's Dejan Lovren (L) and head coach Sergei Semak after the 2021/22 Russian Football Premier League Round 18 football match between Dynamo Moscow and Zenit St Petersburg at VTB Arena. Stanislav Krasilnikov/TASS Photo via Newscom Photo: STANISLAV KRASILNIKOV/NEWSCOM

Zenit je poveo u 29. minuti preko Sergejeva, da bi u 34. na 2:0 povisio Malcom. U 46. već je bilo 3:0, a strijelac je bio Wendel, dok je konačnih 4:0 postavio Cassierra u 93. minuti.