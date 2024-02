Trofejni trener Dinama: Jakirović mora mijenjati principe igre. Sve ovisi o Petkovićevim potezima

Ilija Lončarević posebna je pojava u našem nogometu. Njegova nogometna priča traje već nekoliko desetljeća, a osoba s takvim stručnim iskustvom sigurno ima što kazati. U studiju Večernji TV-a o aktualnim je nogometnim temama razgovarao s našim novinarom Željkom Jankovićem. Prva tema bila je, naravno, Dinamo , koji danas (18.45 sati) na Maksimiru očekuje uzvratna utakmica šesnaestine finala Konferencijske lige protiv Betisa.

Nitko nije očekivao

– Moramo priznati, ako ćemo biti korektni, nitko nije očekivao da će uzvrat biti u ovakvoj atmosferi. Dinamo je na neki način bio otpisan. Vjerojatno i s pravom, s obzirom na neuvjerljive igre na početku sezone. Momčad je svojom zaslugom iskoristila stanje Betisa taj dan. Došao je Dinamo do značajne pobjede i došao pred nešto što nitko nije očekivao. Pozitivno smo iznenađeni, ali sada nestrpljivo iščekujemo može li Dinamo proći dalje. Nisam siguran da bi Dinamu to odgovaralo – počeo je Lončarević.

Zbog čega?

– Pa zbog borbe za naslov. Mislim da Betis ne može biti puno bolji. Oni ne mogu biti puno bolji nego što su bili. Ovo sad je njihov okvir kojim barataju. Mogu li biti agresivniji ili brži, što bi Dinamu bilo teško pratiti? Ne znam. Ako Dinamo može podići razinu svoje izvedbe, onda ima šanse. U suprotnom će biti problematično. Jer, Betis vjerojatno ima adute koje nismo vidjeli u prvoj utakmici. Dinamo ima jednake uvjete da ode dalje kao i Betis.

Kako biste vi postavili igru ili kakav savjet biste dali Sergeju Jakiroviću?

– Obično ne dajem savjete ovako javno. Ne treba nikakav poseban savjet. Dinamo ne treba ići grlom u jagode jer nema tu snagu. Treba pokušati odigrati obranu onako kako je to napravio Varaždin u zadnjoj utakmici u Maksimiru. U nogometu su jako važni automatizmi, a Dinamo to nema jer je uvijek više orijentiran na napad, manje na obranu. Betis nema snagu dobiti nas ako smo dovoljno koncentrirani.

Jakirović je pod velikim pritiskom, koliko to može utjecati na trenersku prosudbu?

– Ovisi o treneru. Ako može pronaći mir preko noći, neće utjecati previše. No, sigurno je da utječe jer je Dinamo preteška stvar. Ali svi koji ulaze u takvo što, ne mogu kazati da nisu očekivali. Ova utakmica nije nikakav mač nad glavom treneru. Ne postoji nikakav pritisak jer nitko nije previše ozbiljno računao da će Dinamo proći.

Gdje vidite Dinamov skriveni potencijal?

– On je u igračima koji igraju. Ali ako mijenjaju način igre i razmišljanja. Dinamo ima velik problem u završnici. U većini utakmica protivnici igraju kao Varaždin u zadnjoj utakmici. I normalno da morate mijenjati principe. Jakirović to mora promijeniti jer Dinamo igra sporo, posebice kada govorimo o dubini. Ne izmisli li Petković potez ili asistenciju, sve ostalo je jako malo za raznovrsnost koju Dinamo mora imati. Nogomet je igra bez lopte. Moraju forsirati vezne igrače koji imaju urođeno traženje prostora. Bez toga nema završnice ni napada. Kada osvoje loptu, moraju tražiti dubinski pas, ne lopte na 40 metara, već preskakanje jedne linije. Ovako Dinamo stalno igra na postavljenu obranu i to nije lagano.

Hoćete li gledati Dinamo uživo na Maksimiru?

– Neću.

Kako vidite rasplet borbe za naslov?

– Dosta toga ovisi o nedjeljnom derbiju između Dinama i Rijeke. Pobijedi li Dinamo ili remizira, onda plavi naglašavaju ambicije za naslov. Izgubi li Dinamo, dolazi u tešku poziciju. Rijeka je trenutačno najjača momčad lige.

Jesmo li dovoljno pošteno tretirali ono što je napravio Željko Sopić?

– Najviše su krivi mediji jer se velika važnost daje Hajduku u borbi za naslov prvaka. Nemam ništa protiv, Hajduk ima navijače koji pune stadione. No, ne mogu shvatiti da se ova Rijekina priča ne valorizira malo snažnije. Nije Rijeka ovako dobra samo zato što su Dinamo ili Hajduk slabi. Rijeka je igrala dobar nogomet i prije Sopića. Sada su nastavili još ozbiljnije. Sopić je poseban u svojim reakcijama, no normalan čovjek i dobar trener.

Tek odnedavno pojam strategije razvoja postaje mainstream u Hrvatskoj. Kako možemo stvarati više igrača, odnosno što moramo mijenjati u sustavu?

Kasnimo 30 godina

– Promijeniti ne možemo puno jer kasnimo 20-30 godina. Zadnjih 10-15 godina smo, umjetnim travama, probleme stavili u stranu. Jer, kod nas je ona postala glavni alat za rad, a u normalnom svijetu to je pomoćni teren pomoćnom terenu. Nemamo, niti smo ikada imali plan za bilo kakav kamp. Ovo više nema smisla. Lažemo sami sebi, klubovi dobivaju licencije na račun lažnih pokazatelja. Ne optužujem nikoga, samo iznosim činjenice. Umjetna trava šteti djeci u razvoju. Svagdje je mijenjaju nakon dvije-tri godine, a kod nas nakon deset ili petnaest godina. Ma, glupo je o tome govoriti. Kako govoriti o napretku nogometa kada nitko ne reagira na osnovne uvjete, na što sam davno upozoravao? Kakve uvjete naši gledatelji u HNL-u imaju? Recite mi...

Zašto se kod nas još nije pojavio poslovni koncept uz koji bismo prodali svoj svjetski brend i tim novcem napravili infrastrukturu?

– Problem je od države nadolje. Poreznom politikom trebala bi omogućiti sponzorstva. Teško je kazati što je trebalo, a trebalo je davno... Najveći problem našeg društva je to što cijelo vrijeme reflektore stavljamo na pojedince. Uzdižemo pojedince, a ne brinemo se o društvu...

Hoćete kazati da se bavimo mitovima?

– Tako je. Ne uzdižemo zajedništvo. Ne bih o imenima, ali najveći talenti hrvatskog nogometa propali su već s 22 godine jer su pogrešno odgajani. Treneri su gubili glave kada su rekli primjedbu u radu s tom djecom. Pojedincima smo dopustili da sve skupa vode. Ljudi koji vode klubove i saveze postali su vlasnici društvene imovine.

Da sada krenemo s promjenama, koliko nam treba vremena za nekakav konkretan pomak?

– Uh, to nećete ni vi doživjeti, a pogotovo ne ja. To je proces. Pa ljudi s ceste će vam kazati da Dinamov stadion nije napravljen zato što se nisu mogli dogovoriti čiji će to biti interes i kako će dijeliti novac. Dok te stvari ne stavimo na stol... Ispadamo najsiromašniji, a nismo. Kako kaže naša oporba: “Pokrali smo toliko da to nema smisla...” – uz smijeh je zaključio Lončarević.

