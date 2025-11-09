Naši Portali
Rukomet

Lokosice žele igrati proljeće u Europskoj ligi

Foto: Lukša Marotti
1/11
Autor
Damir Mrvec
09.11.2025.
u 15:30

Rukometni klub Lokomotiva Zagreb s ponosom najavljuje novi europski izazov u sezoni 2025./2026. Naše rukometašice ponovno će braniti boje hrvatskog rukometa na međunarodnoj sceni, a pred njima su dvije kvalifikacijske utakmice za EHF Europsku ligu protiv švicarskog kluba GC Amicitia Zurich.

 Utakmice se igraju u subotu, 15. studenoga u 14 sati, te u nedjelju, 16. studenoga u 12 sati, u sportskoj dvorani u Sesvetama – Sopnica Jelkovec.

Djevojke su već zagrijale atmosferu – družile su se s građanima Zagreba u centru grada, dijelile pozivnice za utakmice te davale izjave za brojne televizije i medije. Energija tima i povezanost s publikom vidljivi su na svakom koraku, i na terenu i izvan njega.

-  Ova godina započela je izuzetno zadovoljavajuće. Složili smo stvarno kvalitetnu i homogenu ekipu, sastavljenu od djevojaka koje daju sve od sebe u svakom trenutku – i na treningu i na utakmici.

U našoj ekipi imamo šest sadašnjih i nekoliko bivših reprezentativki, što potvrđuje kvalitetu. Vjerujem da će to pokazati na svakoj utakmici i ostvariti zacrtani cilj - istaknula je Klaudija Bubalo, direktorica kluba.

 - Protivnice imaju brza krila i igraju dinamičan rukomet, ali i mi smo trkački vrlo spremni i možemo parirati na svim razinama. Domaći teren i publika sigurno su nam veliki vjetar u leđa. Lijepo je igrati pred punom dvoranom i ljudima koji nas bodre, zato pozivam sve da idući vikend dođu u Jelkovec i pruže nam podršku - poručila je kapetanica Tena Japundža.

 - Vidi se da igramo dobro – zabijamo oko 40 golova po utakmici, a primamo oko 20. To nam daje optimizam pred ove susrete. Morat ćemo dodatno pojačati obranu jer GC Amicitia ima vrlo brza krila i igra sličan rukomet našem.

Nažalost, jedna igračica nam se ozlijedila, no vraćaju nam se druge. Nadam se da ćemo se homogenizirati i odigrati dvije kvalitetne utakmice - naglasio je trener Silvio Ivandija.
Zagrebačke „Lokosice“ spremne su za novi europski ispit – odlučne, motivirane i s jasnim ciljem: izboriti plasman u EHF Europsku ligu.

Ulaznice se mogu preuzeti na ulaznice.rklokomotiva.hr. Vouchere za preuzimanje promo ulaznica moguće je zatražiti putem e-pošte na tickets@rklokomotiva.hr.
klaudija bubalo Silvio Ivandija Europska liga Lokomotiva ženski rukomet

