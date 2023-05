Liverpool nastavlja pobjednički niz; Pjacin Empoli se i dalje bori za ostanak u Serie A

U posljednjem susretu 35. kola talijanskog nogometnog prvenstva Sampdoria i Empoli su odigrali 1-1, a gosti su do važnog boda u borbi za prvoligaški spas stigli u sudačkoj nadoknadi. Sampa je nakon poraza od Udinesea u prošlom kolu i matematički ostala bez izgleda za prvoligaški spas, dok se Empoli još uvijek bori kako bi i iduće sezone ostao u Serie A.

Sve do posljednjih sekundi susreta domaćin je bio bliži pobjedi, no "nevidljivi" gosti u trećoj minuti nadoknade ipak uspjeli izjednačiti i osvojiti važan bod. Sampdorija je povela u 34. minuti golom Alessandra Zanolija, a izjednačio je u trećoj minuti nadoknade Roberto Piccoli. Za goste je od 56. minute zaigrao hrvatski nogometaš Marko Pjaca no uklopio se u sivilo gostujućeg sastava.

Sampdorija je ovim rezultatom prekinula niz od tri uzastopna poraza, no osam kola je bez pobjede, dok je Empoli nakon dvije uzastopne pobjede upisao i remi. Sampdorija sa 18 bodova i dalje drži začelje ljestvice, dok je Empoli na 14. mjestu sa 39 bodova, devet više od zone ispadanja.

Premier liga: Liverpool "prešao" preko Leicestera za dominantu pobjedu

U posljednjem susretu 36. kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool je na gostovanju pobijedio Leicester City sa 3-0 gurnuvši "lisice" na korak od ispadanja u niži rang natjecanja. Leicester City se dobro branio nešto više od pola sata, no dva "uboda" gostiju u razmaku od svega tri minute razriješila su pitanje pobjednika.

Dvostruki strijelc bio je Curtis Jones, prvog je zabio u 33. minuti, a drugog tri minute kasnije. Oba gola provjeravao je VAR, ali na nesreću domaćina, situacije su bile čiste. Konačnih 3-0 postavio je Trent Alexander-Arnold u 71. minuti, a asistent za sva tri gola bio je Mohamed Salah.

"Redsi" su ovom pobjedom ostali u igri za plasman u Ligu prvaka. Sada imaju samo bod manje od Manchester Uniteda i Newcastle Uniteda na četvrtom i trećem mjestu, no "Crveni vragovi" i "Svrake imaju i utakmicu manje. S druge strane Leicester City je ostao na 19. mjestu koje vodi u niži rang natjecanja, a zona spasa udaljena je dva boda. U zadnja dva kola Leicester očekuje gostovanje kod Newcastle Uniteda i domaći ogled protiv West Ham Uniteda.

Leeds United koji ima bod više prvo gostuje kod West Hama, a u zadnjem kolu dočekuje Tottenham, dok Everton, koji se trenutačno nalazi na 17. mjestu s dva boda više, očekuje gostovanje kod Wolverhamptona i domaći susret protiv Bournemoutha. Na vrhu ljestvice je Manchester City sa 85 bodova, dok Arsenal na drugom mjestu ima četiri boda manje, ali i susret više.

LaLiga: Real Betis u zadnjim trenutcima susreta ugasio nadu Vallecana

U posljednjem susretu 34. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Betis je pobijedio Rayo Vallecano sa 3-1 učvrstivši se na šestoj poziciji koja osigurava Europu. Domaćin je poveo već u petoj minuti golom Youssoufa Sabalyja, a u posljednjim trenucima prvog dijela Ayoze Perez je povisio na 2-0.

Santi Comesana je u 52. minuti vratio nadu gostima, no u posljednjim trenucima susreta je Borja Iglesias zabio za 3-1. Betis se učvrstio na šestom mjestu sa 55 bodova, dok je Rayo ostao na 11. poziciji sa 46 bodova. Naslov prvaka je osigurala Barcelona koja vodi sa 85 bodova, 14 više od Real Madrida četiri kola prije kraja prvenstva.