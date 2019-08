Liverpool je izraziti favorit, mogu li Lampardovi klinci iznenaditi?

Čeka nas prvo englesko izdanje 46 godina starog UEFA Superkupa. Pobjednik Lige prvaka Liverpool i pobjednik Europske lige Chelsea suočit će se danas s početkom od 21 sat.

Nije ovo prvi put da finalisti nastupaju u Superkupu. Momčad s Anfielda ima tri naslova u pet pokušaja, dok momčad sa Stamford Bridgea ima jedan u tri pokušaja. Najuspješniji su Barcelona i Milan s po pet naslova.

Po prvi put nakon 2013. u Superkupu nema španjolskih momčadi. U Pragu te godine je Chelsea, također s naslovom pobjednika Europske lige, izgubio od Bayerna nakon izvođenja jedanaesteraca.

Godinu dana prije plavce je s 4:1 nadigrao madridski Atletico. Ti porazi Chelseaja nalaze se između dva neuspjela pokušaja Manchester Uniteda u Superkupu (2008. i 2017.).

Dakle, Englezi su bez naslova u četiri posljednja pokušaja. Posljednji engleski klub koji je uspio podići taj trofej bio je Liverpool koji je 2005. u Monaku slavio nad CSKA Moskvom 3:1 nakon produžetaka. Do tog su slavlja, podsjetimo, došli nakon dramatičnog osvajanja Lige prvaka u Istanbulu protiv Milana.

Večeras će ponovno nastupati u Istanbulu, no ne na Ataturk stadionu, već na terenu Bešiktaša, Vodafone Parku. Tamo ćemo sigurno dobiti prvog engleskog osvajača Superkupa nakon 14 godina. Izglednije je da će to biti Liverpool koji je u prvom kolu Premiershipa izgledao uvjerljivo protiv novaka Norwicha. S 4:1 su “natamburali” prvake Championshipa, no Jürgen Klopp nije bio sretan zbog primljenog pogotka.

S druge strane, legenda Chelseaja Frank Lampard ih je na svojem trenerskom premijerligaškom debiju primio četiri. Doduše, protivnik je bio Manchester United, no pomlađeni Chelsea bez odbjeglog Edena Hazarda morat će napraviti drastične promjene ako želi biti iole konkurentan velikim favoritima.

Što se sastava tiče, Liverpoolu će nedostajati Alisson između vratnica nakon ozljede lista protiv Norwicha, a u zapisniku neće biti ni hrvatskog reprezentativca Dejana Lovrena koji pregovara s Romom.

Također, u prvih 11 bi se mogao vratiti Sadio Mané. U Chelseaju bi moglo biti miješanja, pogotovo kad uzmemo u obzir da Zouma, Mount i Kovačić nisu zadovoljili u nedjelju. U sastavu bi se mogli pojaviti Rüdiger, Pulišić i Kanté.

