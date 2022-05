Liverpool bolji u lutriji jedanaesteraca: Prvi put nakon 2006. osvojio FA Kup!

Igrači Liverpoola pobjednici su ovosezonskog izdanja najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu, engleskog FA Kupa koji je obilježio 150 godina od osnutka, oni su u finalu na Wembleyu boljim izvođenjem 11-eraca svladali Chelsea sa 6-5.

Kako u 120 minuta igre nije bilo pogodaka, kao i u finalu Liga kupa u veljači na istom mjestu, pobjednika su odlučivali 11-erci. Prvi je do prednosti stigao Liverpool kada je kapetan Chelseaja Cesar Azpilicueta pogodio vratnicu, ali u petoj seriji je pokušaj Manea da donese trofej "crvenima" ojuetio Mendy obranivši njegov pokušaj. Ipak, slavlje Liverpoola time je samo odgođeno jer je u sedmoj seriji Allison obranio udarac Mounta, da bi Tzimikas bio siguran.

Foto: Paul Terry May 14, 2022, London, United Kingdom: London, England, 14th May 2022. Jurgen Klopp, Manager of Liverpool with his coaching staff after his team win the Emirates FA Cup match at Wembley Stadium, London. Photo via Newscom Photo: Paul Terry/NEWSCOM

Ovo je osmi naslov pobjednika Kupa za Liverpool, a prvi nakon 2006. godine, dok je Chelsea izgubio drugu gdinu zaredom u završnom dvoboju, lani je uspješniji bio Leicester City, pa je ostao također na osam trofeja.

Usprkos ozljedi gležnja koji je zadobio u srijedu protiv Leeds Uniteda, hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić startao je za Chelsea te je bio na terenu do 66. minute.

Liverpool je ovim trofejom ostao u igri za osvajanje četiri naslova u ovoj sezoni, dometa koji je dosada uspio samo škotski Celtic 1967. godine. Uz naslove u Liga kupu i Kupu još uvijek može postati i prvak Engleske iako dva kola prije kraja ima tri boda manje od Manchester Cityja, dok će 28. svibnja igrati i finale Lige prvaka protiv Reala iz Madrida.

