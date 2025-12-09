Bio je Dinamov heroj protiv Betisa, a onda išao na Svjetsko prvenstvo! Znate li gdje je sad?

Dinamo je u veljači 2024. godine, pod vodstvom Sergeja Jakirovića, senzacionalno izbacio Betis u play-offu nokaut faze s 1:0 u Sevilli i s 1:1 u Zagrebu. Junak utakmice u Sevilli bio je Bruno Petković, a junak zagrebačke predstave, strijelac izjednačujućeg pogotka, bio je već pomalo zaboravljeni Dinamov as, Japanac Takuro Kaneko.

A gdje je uopće danas Kaneko? Iz Dinama, u kojemu je bio na posudbi, u ljeto 2024. godine vraćen u Sapporo, pa je odmah bio proslijeđen u belgijski Kortrijk, u kojemu je u 18 nastupa postigao jedan pogodak, a od siječnja 2025. godine Kaneko je igrač japanskog kluba Urawa Reds Diamonds. U ovoj godini imao je 39 nastupa za taj klub, postigao je tri pogotka, uz sedam asistencija. Nastupio je u tri utakmice na Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u.

Dinamo je od Kaneka imao velika očekivanja, s obzirom na njegovu reputaciju u Japanu, no Dinamo na kraju sezone 2023./2024. nije iskazao potrebu otkupiti brzonogog krilnog igrača. Kaneko je u dresu Dinama skupio 41 nastup, postigao je pet pogodaka, imao šest asistencija, a sezonu je zaključio dvostrukom krunom.

Inače, u siječnju 2025. godine Urawa Reds angažirao je i drugog Dinamovog Japanca, Takuya Ogiwaru, famoznog lijevog braniča kojega navijači Dinama pamte po pogotku Bayernu u Münchenu, u katastrofalnom porazu 2:9.