Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
NOGOMET

Bio je Dinamov heroj protiv Betisa, a onda išao na Svjetsko prvenstvo! Znate li gdje je sad?

Koprivnica: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice NK Slaven Belupo - GNK Dinamo
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
09.12.2025.
u 14:00

U ovoj godini imao je 39 nastupa za Urawu, postigao je tri pogotka, uz sedam asistencija, nastupio je u tri utakmice na Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u

Dinamo je u veljači 2024. godine, pod vodstvom Sergeja Jakirovića, senzacionalno izbacio Betis u play-offu nokaut faze s 1:0 u Sevilli i s 1:1 u Zagrebu. Junak utakmice u Sevilli bio je Bruno Petković, a junak zagrebačke predstave, strijelac izjednačujućeg pogotka, bio je već pomalo zaboravljeni Dinamov as, Japanac Takuro Kaneko.

A gdje je uopće danas Kaneko? Iz Dinama, u kojemu je bio na posudbi, u ljeto 2024. godine vraćen u Sapporo, pa je odmah bio proslijeđen u belgijski Kortrijk, u kojemu je u 18 nastupa postigao jedan pogodak, a od siječnja 2025. godine Kaneko je igrač japanskog kluba Urawa Reds Diamonds. U ovoj godini imao je 39 nastupa za taj klub, postigao je tri pogotka, uz sedam asistencija. Nastupio je u tri utakmice na Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u.

Doznajemo: Mamić želi dovesti Brunu Petkovića! Već je povukao prvi potez

Dinamo je od Kaneka imao velika očekivanja, s obzirom na njegovu reputaciju u Japanu, no Dinamo na kraju sezone 2023./2024. nije iskazao potrebu otkupiti brzonogog krilnog igrača. Kaneko je u dresu Dinama skupio 41 nastup, postigao je pet pogodaka, imao šest asistencija, a sezonu je zaključio dvostrukom krunom.

Inače, u siječnju 2025. godine Urawa Reds angažirao je i drugog Dinamovog Japanca, Takuya Ogiwaru, famoznog lijevog braniča kojega navijači Dinama pamte po pogotku Bayernu u Münchenu, u katastrofalnom porazu 2:9.
Ključne riječi
Europska liga Betis Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!