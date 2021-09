Livaja i dalje 'gladan' pobjede: Ovo se brzo zaboravi, idemo po šest bodova u listopadu

Marko Livaja je startao od prve minute, a onda tukao mrežu u 33. minuti za delirij Poljuda u susretu protiv Slovenije i ukupnoj 3:0 pobjedi.

- Mislim da smo ušli jako dobro u utakmicu, mislim da smo bili bolji u svakom segmentu igre - rekao je u početku Livaja pa dodao:

- Sigurno mi je ovo jedan od najdražih golova. Namjestilo se kući, na mome stadionu. To mi daje snage da se dokazujem svakog dana jer se ovo brzo zaboravi.

Kako se dogovorio s izbornikom oko pozicije?

- On je svjestan da ja volim dolaziti po loptu, on mi to nije ukidao, mislim da smo se dobro nadopunjavali, zadovoljan sam.

Kako se osjeća u reprezentaciji?

- Mislim da smo odradili dobro. Većinu momaka znam od prije, svi su me dobro prihvatili. Mislim da su svi ti mladi momci sjajni i da se ne moramo brinuti za budućnost našeg nogometa.

U listopadu nam predstoje još dvije utakmice.

Sigurno da smo favoriti i tamo i da ćemo ići po tih šest bodova najavio je Livaja.