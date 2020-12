Lijepu Srpkinju napali jer je pozirala uz već okićeni bor, nazvali je izdajnicom

Ana Ivanović, nekadašnja fantastična tenisačica koja je tijekom vrlo bogate karijere osvojila 15 naslova, a 2008. godine dosegnula i prvo mjesto na WTA, listi, ružno je napadnuta od pojedinaca jer se fotografirala uz svog supruga Bastian Schweinsteigera i okićeni bor.

Ivanović je tu krasnu obiteljsku fotografiju na društvene mreže postavila još u srijedu, no pojedinci u međuvremenu nisu izdržali a da je ne podsjete na njezino podrijetlo:

- Kakva si to Srpkinja? Izdala si Irineja i Amfilohija - napisao je jedan od njih na Twitteru, ali nažalost tu nije stalo.

Drugi su je upitali i zna li kada pravoslavci slave svoj Božić, a čak su joj zamjerili i što je status napisala na engleskom, a ne na srpskom jeziku.

Ana se na sve to nije dala isprovocirati, a nije reagirao niti njezin suprug, nekadašnji njemački nogometni reprezentativac, koji je vezu s Ivanović započeo 2014. godine. Par je stao ispred oltara 12. srpnja 2016. u Veneciji, a u međuvremenu je dobio dva sina.

Schweinsteiger je inače rimokatoličke vjeroispovijesti, što ujedno objašnjava već postavljeni bor, no očito je neke svejedno zabolio prizor skladne zajednice temeljene na ljubavi, međusobnom uvažavanju i poštovanju.

We already set up our tree. Who else is Christmas ready? 😊🎄 pic.twitter.com/CcgBfkUgW1