Lewandowski više ne želi Bayern, Barceloni se u utrci pridružila još dva velikana

Europski nogometni velikani Barcelona, PSG i Manchester United pokazali su veliki interes za poljskog napadača Roberta Lewandowskog (33) koji bi ovoga ljeta mogao napustiti Bayern nakon što je posljednjih osam godina nosio dres bavarskog kluba.

Španjolski mediji bliski Barceloni tvrde kako je Lewandowski od Bayerna zatražio raskid ugovora jer se ovog ljeta želi priključiti Barceloni. Francuzi pišu kako se u igru uključio i PSG, dok na otoku tvrde kako i Manchester United prati razvoj situacije s poljskim napadačem.

U priči oko dovođenja poljskog napadača najdalje je otišla Barcelona jer je sam Poljak izjavio kako želi igrati tamo. Međutim mnogi smatraju da Barcelona zbog financijskih problema ne može isplatiti Lewandowskog.

Lewa je više puta izjavio kako želi napustiti Bayern iako ima ugovor do lipnja iduće godine, a posljednje prije desetak dana:

- Moja era u Bayernu je gotova. Ne želim više igrati tamo, transfer je jedina solucija.

U Münchenu, naravno, nisu oduševljeni njegovim ponašanjem.

- Sretni smo što Lewandowski igra za naš klub i mislim da je vrijeme da se situacija smiri - kazao je Bayernov sportski direktor Hasan Salihamidžić u razgovoru za Bild.

- Razgovarali smo s Lewandowskim o njegovim izjavama i svi se trebamo smiriti - dodao je Salihamidžić.

Predsjednik bavarskog kluba Herbert Hainer nije bio tako blag u svojem obraćanju javnosti prošli tjedan.

- Uvijek smo govorili da Robert Lewandowski ima ugovor s nama do 2023. godine. A ugovor je ugovor! Kamo bismo stigli kad bi igrači svojom voljom mogli raskidati ugovore? To nije ispravno, ne možemo tako. Iznenadilo me da je izašao u javnost s tim. Ne bih to radio da sam na njegovu mjestu - oštro je komentirao izjave Lewandowskog s okupljanja reprezentacije Poljske.

Lewandowski je stigao u Bayern 2014. iz Borussie Dortmund i u 375 utakmica postigao je 344 gola.

