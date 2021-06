Leo Messi nakon ponoći postaje slobodan igrač! Hoće li zaigrati s Ronaldom u Parizu?

Lionel Messi zabio je dva pogotka i dodao tome jednu asistenciju u pobjedi 4:1 nad Bolivijom u posljednjoj utakmici skupine A na Copa Americi. I u tom slavlju, maestralnoj predstavi, poput sjene nadvila se jedna činjenica koja tišti navijače Barcelone.

Veliki Argentinac malog rasta još nije potpisao ugovor s katalonskim velikanom kojeg posljednjih godina vode, sudeći po odlukama, mali ljudi. Od 1. srpnja, što je za 12 sati, Messi je slobodan igrač.

Može napustiti klub u kojem je od 2000. bez odštete, potpuno besplatno. Oko njegova imena spominjale su se još do prije godinu, dvije, tri... svote od 500 milijuna eura u slučaju da ga netko želi kupiti. Na kraju, mogao bi otići besplatno.

Žalio se prošlog ljeta na politiku kluba, ogorčen načinom na koji je odbačen Luis Suarez, načinom na koji je odbačen Ivan Rakitić... Obojica su imali sjajne sezone i mogli su donijeti Barci "ono malo" što joj je nedostajalo za bolji rezultat u prvenstvu i Ligi prvaka. Umjesto tog, bacilo se stotine milijuna eura na nogometaše koji nemaju potrebne kapacitete.

I kao da je Messi odlučio pričekati i osvetiti se. Uostalom, prije 30. rođendana rekao je da namjerava s 34 napustiti Barcelonu. Tad je tvrdio da odlazi u Argentinu, svoje Newell's Old Boyse, no s godinama i odrastanjem shvati čovjek da san ponekad mora ostati san. U međuvremenu je iz domovine dobio previše podijeljenih poruka da bi taj povratak u ovom trenutku pružio za njega potrebno ispunjenje.

Nagađa se i da bi mogao u Miami, malo se igrati nogometa s Amerikancima. Teško. Ako će ikamo otići, bit će to ili Manchester City ili PSG. U jednom slučaju igrao bi za Pepa Guardiolu, u drugom s Cristianom Ronaldom. Već od same pomisli na to jasno je da bi svi rekordi oko prodaje dresova, ulaznica i ostalih "sitnica" probili plafon.

A opet, možda nakon "kuhanja na laganoj vatrici" potpiše za Barcelonu i nauči vodeće ljude lekciji. Jer, u prilog ostanku ide činjenica da je stigao Sergio Aguero, njegov veliki prijatelj. Odrekao se oko šest milijuna eura godišnje plaće samo da bi bio dio Barce, dio momčadi u kojoj igra Messi. Ako se išta o Leu zna, to je da do obitelji i prijatelja iznimno drži.

Foto: RODOLFO BUHRER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Copa America 2021 - Group A - Bolivia v Argentina Soccer Football - Copa America 2021 - Group A - Bolivia v Argentina - Arena Pantanal, Cuiaba, Brazil - June 28, 2021 Argentina's Lionel Messi REUTERS/Rodolfo Buhrer RODOLFO BUHRER

Vidjet ćemo nakon ponoći i sljedećih dana, vjerojatno kad završi Copa America, kakvi su Messijevi planovi oko nastavka karijere...