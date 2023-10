Leko: Ovo je potvrda da smo moćni. Bolje pobijediti u lošoj partiji, nego izgubiti u dobroj

Nogometaši Hajduka upisali su pobjedu protiv najvećeg rivala Dinama, pred 34.000 navijača na Poljudu u susretu 10. kola HNL-a, pobijedili su s minimalnih 1-0 (0-0).

- Svaka pobjeda je u tom trenu najslađa. izborena je fanatičnom borbom, ne toliko lijepim nogomet. Kad si pošten, sreća te pomazi. Uživao sam cijeli tjedan. Dinamo je dominirao u posjedu, no što se tiče velikih šansi bilo je li-la. Teren je bio loš, spor, na njemu je teško igrati neki nogomet. Kad jednom pobijediš, to je iznenađenje. Drugi put je potvrda da si moćna. Sad ćemo uživati, a onda ćemo pripremati utakmicu s Rijekom. Teren? Nemoguće je koliko se ljudi trude, no imali smo problem s bakterijom. Lopta skače i ne ide. Nemojte shvatiti ovo kao ispriku, kako je nama, tako je i protivniku - započeo je zadovoljni Ivan Leko.

- Nedostajalo nam je fluidnosti, ali izvukli smo na karakter. Sve u svemu, treba naučiti nešto iz ovoga. Na kraju smo mogli zabiti i drugi gol. Moramo trenirati, Žaper i Trajkovski nas podignu kad uđu, ali još nisu spremni za cijelu utakmicu. Nisam bio zadovoljan prije zamjena, nedostajalo mi je energije, bili smo pasivni. Dvije zamjene su nas promijenile. Utakmica nije bila lijepa, ali bolje pobijediti u lošoj partiji nego izgubiti u dobroj - smatra trener Hajduka i nastavlja:

- Baš mi je drago zbog Sahitija. Bio mu je jako teško, krilo Hajduka bez gola i asista 10 utakmica. Ti kao krilo Hajduka moraš svaku utakmicu imati gol ili asist. Ali kako je danas grizao... Ima netko gore koji sve vidi. Drago mi je zbog njega. Njegova dva gola su nam donijela šest bodova. Imamo mi naše probleme. Imamo prostora za napredak. Istra i Gorica bile su šok. Tu smo se okrenuli. Treninzi, disciplina... Vratili smo se bazi, a onda treba sve graditi od temelja. Prvi put nisam znao koga bih stavio. Svi su me provocirali na treningu koga staviti, nisam znao koga bih. Nastavit ćemo jako trenirati, idući vikend je već dobra utakmica. Morat ćemo pokazati kvalitetu protiv Rijeke.

