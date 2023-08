Leko o neredima u Ateni: To je sramotno što se dogodilo i nema veze s nogometom, svi smo potreseni

Trener Hajduka govorio je na press konferenciji uoči Hajdukovog dvoboja protiv grčkog PAOK-a u sklopu 3. pretkola Konferencijske lige. Bijeli su slavili protiv Dinama i Rijeke na otvaranju sezonu te u euforiji pred krcatim Poljudom dočekuju momčad iz Soluna, ali svjesni se da neće biti nimalo lagano.

- Kad sam ja bio tamo kretalo se u projekt nove momčadi, koja će skinuti Olympiakos. Puno ulaganja, puno novca, puno trofeja... Mentalitet je sličan, isti, i to pomaže, ali svaka utakmica je nova priča. Želiš znati suparnikove prednosti i mane da bi pripremio svoju momčad. Ja vjerujem u našu momčad, da možemo odgovoriti intenzitetom, kvalitetom i mirnoćom iskusnijem suparniku od nas, koji je bogatiji i skuplji, ali vjerujem da ćemo odigrati dvije dobre partije i da imamo realne šanse za proći dalje - kaže Leko.

- Mi ne želimo smirivati atmosferu, mi volimo ovo ludilo i mi smo sami ludi, ne želimo smirivati euforiju. Od 21-23 je 11 na 11 i sve ostalo je nebitno. Treba biti miran i fokusiran, oni igraju takvih 10-15 utakmica, njima pun stadion i nije neka baza - smatra strateg Hajduka koji se osvrnuo na nerede u Grčkoj...

- Sve nas je potreslo kad smo vidjeli što se dogodilo u Ateni. S ljudske strane pričam, ne kao trener. Pomislio sam kako je to uopće moguće. Sramotno je to što se dogodilo u Grčkoj. To nema veze s nogometom. Tužno je i samo možemo izraziti veliku sućut onima koji su stradali - rekao je Leko i dodao:

- Sa Zvonimirom Šarlijom smo pričali najviše o PAOK-u, on ih zna najbolje. Zvone, Marko Livaja i Vadis Odjidja-Ofoe znaju Grčku, ali mi smo slični, jug, temperament, Mediteran, ili top ili flop.