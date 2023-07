Leko na meti mađarskog prvaka: Nakon katastrofalnog poraza žele stručnost trenera bijelih

Trener Hajduka, Ivan Leko, spominje se kao jedan od kandidata za preuzimanje mađarskog prvaka Ferencvarosa. Klub je u prvom pretkolu Lige prvaka ispao od Klaksvíkar s Farskih Otoka, a ruski trener Stanislav Čerčesov odmah je dobio otkaz.

Belgijski novinar Sacha Tavolieri potvrđuje da mađarski prvak traži novog trenera i tvrdi da je upravo Leko jedan od tri kandidata. Druga dva su bivši izbornik Švicarske, Vladimir Petković te srpski trener Vladan Milojević.

Leko je do sada tijekom trenerske karijere vodio Sint-Truiden, OH Leuven, Club Brugge, Al-Ain, Antwerp, SH Port i Hajduk. Na klupi Hajduka od siječnja 2023. i do sad je splitske bijele vodio kroz 23 utakmice, a u novoj sezoni pobijedio je derbi protiv Dinama u prvom kolu HNL-a te izgubio derbi tjedan dana prije u Superkupu.

