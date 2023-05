Lekin Hajduk je preporođen, šteta što nije tako igrao dok je imao šanse za naslov

Splitska je publika, izložena pljusku, ovacijama ispratila s travnjaka Hajdukove nogometaše, čija je izvedba u derbiju s Osijekom bila doista reprezentativna. Čistih 3:0, uz lepršavu, atraktivnu, efikasnu prezentaciju.

Vjerojatno to ima veze i sa stanjem na ljestvici Hrvatske lige, odnosno činjenicom kako Hajduk - lišen svakoga rezultatskoga imperativa - već neko vrijeme igra isključivo revijalke, Šteta za Hajdukovoga navijača je u tome što bijeli ni izbliza ovako dobro nisu izgledali dok su bili pod pritiskom i dok su još imali šanse za titulu. U tom su razdoblju glatko gubili od Istre 1961 i od Dinama, tjesnije od Rijeke i Lokomotive, remizirali s Istrom 1961 kod kuće i tako prokockali sve izglede za naslov.

Derbi bez kartona

Pa ipak, ako su posljednje predstave Lekine momčadi najave nekoga novoga, preporođenoga, poletnijega i moćnijega Hajduka, onda treneru bijelih treba čestitati jer je ovaj Hajduk je u odnosu na Hajduk iz veljače i ožujka – neprepoznatljiv.

Taj Hajduk sada je u nizu od pet utakmica bez poraza i k tome Hajduk u tih pet posljednjih utakmica (Varaždin 2:0, Gorica 0:0, Dinamo 0:0, Lokomotiva 3:0, Osijek 3:0) nije primio niti jedan pogodak! Točnije vratar Ivan Lučić nije vadio loptu iz mreže već 465 minuta!

Hajduk je u utakmici s Osijekom imao posjed lopte 54 posto, u udarcima u okvir vrata bilo je 7:0 za bijele, u ukupnom broju puteva 10:9, u udarcima iz kuta 6:6, a Osijek je napravio više prekršaja, 8:6, te imao više zaleđa 4:2. Da se doista radilo o revijalnoj utakmici, govori i broj kartona s obje strane, 0:0. Nitko nikoga nije ni krivo pogledao...

- Bila je dobra utakmica, ali nije najbolja otkad sam tu. Kada dobiješ lako protivnika koji je osvojio sedam od devet bodova, to je dobro. Posebno mi se svidjelo 20-30 minuta drugog poluvremena. Čestitam momcima, u situaciji gdje ne možemo ni gore ni dolje treniraju dobro. Hvala ljudima što su na ovo vrijeme došli bodriti ekipu. Idemo se odmoriti i pripremiti za ključnih deset dana – izjavio je Hajdukov trener Leko, pa nastavio:

- Svi zajedno dobivamo i gubimo. Igrači su glavni akteri. Ostali su servis da bi gledali dobar nogomet. Moji igrači su tri puta dobili Osijek, od toga u dvije ključne utakmice. Imamo puno mana, ali kada treba mi smo tu. To ide mic po mic, ali ide na bolje.

Miran sam

Jeste li mirni uoči finala Kupa sa Šibenikom (čiji je trener Čanadi bio na Poljudu)?

- Ja sam miran kada vidim da se daje sve od sebe, trenira, živi, da se ljudi dignu i idu leći s Hajdukom. Nama je ključno to finale. Što će se u toj utakmici dogoditi, ja to ne znam. Imali smo i nekih boljih momenata, ali kada dobiješ 3:0, onda se sve briše - odgovara Leko.

Dotaknuo se i mladoga, poletnoga Amerikanca Pukštasa.

- Mali Rokas gdje god ga staviš igra dobro. Užitak ga je trenirati, sluša. Kada gledate na papiru, Pukštas je box to box, Krovinović desetka, Yassine isto. To na papiru ne može funkcionirati, ali kada igrač ima dobru volju, onda se vidi da i to može izgledati dobro. Filip je doveden da bude čistka desetka. On fazu obrane igra izvanredno. Jako nam je bitan za samopouzdanje ekipe, da dovedemo loptu između linija. Šteta što na ovoj poziciji neće imati golove i asistencije za koje je doveden i plaćen. Nogomet je jako dinamičan.

I na kraju: što se događa s Nikolom Kalinićem? Zašto ne dobiva minutažu?

- Na gotovoj utakmici htio bih dati šansu nekom mlađem. Šteta je njegova što igramo s jednim napadačem. Za mene je naš najbolji napadač Marko Livaja - zaključio je Leko, koji ako i pobijedi u posljednje dvije utakmice, neće dostići Valdasov bodovni učinak od 72 boda iz prošle sezone.