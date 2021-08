Legenda vatrenih sigurna: Modrić je dobio nasljednika, sada je potpuno zrel za ulogu vođe

Osvajanje Europskog superkupa Mateu Kovačiću postalo je rutina. Naš je reprezentativni veznjak prekjučerašnjim trijumfom Chelsea nad Villarrealom i treći put osvojio Europski superkup. Samo Luka Modrić ima više (11) međunarodnih trofeja od Kovačića koji je osvojio jubilarni deseti međunarodni trofej. Kovačić je, podsjetimo, osvojio četiri puta Ligu prvaka (tri puta s madridskim Realom te s Chelseajem), tri puta Europski superkup (dva puta s Realom te s Chelseajem), dva klupska naslova svjetskog prvaka s madridskim Realom i Europsku ligu s Chelseajem. Ukupno gledajući, Kovačiću je to 18. trofej u karijeri.

Uz bok najboljih u povijesti

Igrač kojeg po uspješnosti svrstavamo uz bok našeg najboljeg nogometaša u povijesti, sve ove godine pod posebnim je povećalom u našoj nacionalnoj vrsti. Dosta su česte ocjene da Mateo za hrvatsku reprezentaciju ipak nije dao ono što smo od njega očekivali. U proteklih osam godina sigurno je bilo prostora za njegov značajniji učinak, no nije bilo lako preuzeti inicijativu i nametnuti se pokraj Luke Modrića, igrača oko kojeg se sve vrti zadnjih desetak godina. I još važnije, igrača koji je bio predodređen za ulogu kakvu je odigrao zadnje desetljeće. I to je logično, iako Mateo po imaginaciji ne zaostaje nimalo za velikim Lukom, dapače... Još od 27. kolovoza 2011. kada je, sa 17 godina i 82 dana, na utakmici protiv Lučkog postao najmlađi kapetan u povijesti Dinama, jasno je bilo da Kovačić ima nevjerojatan potencijal i da je predodređen za velike stvari. Lagan, motoričan, nevjerojatne mekoće i sjajnog driblinga vrlo brzo postao je zanimljiv europskim nogometnim velikanima. Nešto više od dvije godine kasnije, prešao je u milanski Inter u kojem je započela njegova europska avantura. Mateov razvoj i kao suigrač pratio je Jerko Leko, bivši nogometaš Dinama i hrvatske reprezentacije, danas u trenerskoj ulozi u NK Jarunu.

– Mateo je bio zasluženo forsiran u Dinamu jer je bilo jasno koliki su njegovi potencijali. No, otišao je prerano, nedovoljno spreman za igranje na tako visokoj razini. U igračkom smislu nije bio zreo za taj iskorak. I logično je da su odmah počele sumnje. Kada odete prerano u veliki klub, jasno je da nemaju strpljenja za vas. Njegov razvoj u počecima je krenuo previše strmo. To je uvijek glavno pitanje kada je riječ o mladim igračima. S druge strane, klubovima je teško odbiti iznimno visoke financijske ponude. Mnogi su se izgubili na tom putu, poput Halilovića ili Ćorića. Tijekom cijele karijere, čini mi se, prate ga veliki upitnici. No, već neko vrijeme jasno je da je pun samopouzdanja i da zaslužuje sve ovo što mu se događa – istaknuo je Jerko Leko.

Odlazak u madridski Real za svakog je nogometaša najčešće vrhunac karijere. Naravno, rijetki se tamo zaista i nametnu, a samo nekolicina ostvari dosege Luke Modrića. Dojma smo da Mateo svoj igrački zenit još nije dosegao. Posebice kada govorimo o reprezentaciji.

Klub i reprezentacija nisu isto

– Nerijetka je situacija da igrači u klubu i reprezentaciji ne igraju podjednako dobro.

Reprezentacija je najčešće drugi teritorij i treba vam vremena da se priviknete, a puno toga se mora poklopiti. Ako ne odigrate jednu utakmicu, odmah počnu kritike. U klubu imate više vremena. I nije važno što dolazite iz velikog kluba, trebate imati nešto ili nekoga tko će vam pospješiti samopouzdanje. Zato je ključno iskustvo koje Mateo sada ima. To je uspio doseći tek nedavno. On sada igra s puno više samopouzdanja i to je najvažnije – naglašava Leko i dodaje:

– Nakon odlaska Luke Modrića, Kovačić će postati vođa u veznom redu. On se sve ove godine nije uspio razviti uz Luku, za razliku od, recimo, Marcela Brozovića koji je drukčiji i nema tu vrstu opterećenja u glavi.

- Da se Luka oprostio prije dvije godine, Mateo bi imao problema, no sada je potpuno sazrio. Potvrđuju to njegove igre u Chelseaju. Ušao je u pravu igračku zrelost i idealno je vrijeme da dostojno zamijeni Modrića. Apsolutno je to u stanju – zaključio je Jerko Leko.

Luka Modrić 11

Mateo Kovačić 10

Ivan Rakitić 4

Dario Šimić 4

Alen Bokšić 3

Mario Mandžukić 3

Igor Bišćan 2

Dejan Lovren 2

Davor Šuker 2

Zvonimir Boban 2

Pod međunarodne trofeje ubrojili smo Ligu prvaka, Europsku ligu (Kup kupova, Kup Uefe), Europski superkup te Svjetsko klupsko prvenstvo