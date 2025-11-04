Legenda koju su bacili na pod i uhitili izašla iz zatvora pa udarila Vučića gdje ga najviše boli

Proslavljeni srpski košarkaš Vladimir Štimac uhićen je u nedjelju navečer tijekom protesta u Beogradu. Priveli su ga kao osumnjičenika za napad na ustavni poredak Srbije, bacili ga na pod, vezali lisicama pa ga odveli u pritvor. Štimac je nakon nešto više od 30 sati iza rešetaka pušten na slobodu. Odmah po izlasku je najavio da nastavlja borbu protiv režima Aleksandra Vučića.

- Hvala vam što se bili uz mene. Idemo dalje, nastavljamo dalje, ne stajemo nigdje, borimo se protiv ovog nakaradnog i kriminalnog režima - rekao je Štimac i dodao:

- Ako su mislili da će mi duh slomiti 18 kvadrata - ja sam odrastao u 18 kvadrata. To moraju znati svi - istaknuo je Štimac nakon čega je dobio velike ovacije. Također, Imao je poruku za srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, bila je glasna i jasna.

- Aleksandar Vučić treba znati da nisam netko tko će odustati od pravde i normalnosti, a sve ove svoje ludorije može zaboraviti - poručio je bivši košarkaški reprezentativac.

http:// Ukinut pritvor!

Štimac je slobodan čovek! pic.twitter.com/gi7JxLAojA — Vladimir🥋 (@samuraj016) November 4, 2025

Ogromnu podršku Štimac je dobio nakon uhićenja. Ona je došla od običnih ljudi, ali su ga zaboravile kolege iz reprezentacije Srbije. Samo se nekolicina sportaša oglasila... Podržali su ga bivši kapetan Crvene zvezde Branko Lazić, slavni trener Duško Vujošević, te srpska nogometna reprezentacija.