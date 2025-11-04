Naši Portali
OVO ĆE ZAPAMTITI

Legenda koju su bacili na pod i uhitili izašla iz zatvora pa udarila Vučića gdje ga najviše boli

FILE PHOTO: Serbia's President Aleksandar Vucic speaks during a press conference in his office in Belgrade
MARKO DJURICA/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
04.11.2025.
u 15:20

Štimac je nakon nešto više od 30 sati iza rešetaka pušten na slobodu. Odmah po izlasku je najavio da nastavlja borbu protiv režima Aleksandra Vučića

Proslavljeni srpski košarkaš Vladimir Štimac uhićen je u nedjelju navečer tijekom protesta u Beogradu. Priveli su ga kao osumnjičenika za napad na ustavni poredak Srbije, bacili ga na pod, vezali lisicama pa ga odveli u pritvor. Štimac je nakon nešto više od 30 sati iza rešetaka pušten na slobodu. Odmah po izlasku je najavio da nastavlja borbu protiv režima Aleksandra Vučića.

- Hvala vam što se bili uz mene. Idemo dalje, nastavljamo dalje, ne stajemo nigdje, borimo se protiv ovog nakaradnog i kriminalnog režima - rekao je Štimac i dodao:

- Ako su mislili da će mi duh slomiti 18 kvadrata - ja sam odrastao u 18 kvadrata. To moraju znati svi - istaknuo je Štimac nakon čega je dobio velike ovacije. Također, Imao je poruku za srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, bila je glasna i jasna.

- Aleksandar Vučić treba znati da nisam netko tko će odustati od pravde i normalnosti, a sve ove svoje ludorije može zaboraviti - poručio je bivši košarkaški reprezentativac. 

http://

Ogromnu podršku Štimac je dobio nakon uhićenja. Ona je došla od običnih ljudi, ali su ga zaboravile kolege iz reprezentacije Srbije. Samo se nekolicina sportaša oglasila... Podržali su ga bivši kapetan Crvene zvezde Branko Lazić, slavni trener Duško Vujošević, te srpska nogometna reprezentacija.

OT
otrovnijezik
15:48 04.11.2025.

Ima li nekakvih vijesti iz Burkine Faso? Tamo se odvijaju događaji koji imaju utjecaj na cijeli svijet.

Avatar Iblis_Ginjo
Iblis_Ginjo
19:19 04.11.2025.

Zašto bi nas taj "preporod" Srba zanimao?

Avatar Idler
Idler
18:08 04.11.2025.

Al meni su najbolši Vučićevi opanki...broj 49 😃

