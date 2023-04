Legenda Hajduka: Tito mi je bio u kući kad smo osvojili naslov, ali nisam ga volio

Vilsona Džonija (73), legendu Hajduka, ali i nekadašnjeg žestokog i žustrog dinamovca, pronašli smo u Splitu, u Športsko-ribolovnom društvu Lubin. Za početak samo nekoliko faktografskih podataka: iza Džonija je devetogodišnja era u Hajduku (1969.-1978.), 259 nastupa, tri naslova prvaka Jugoslavije (1971., 1974., 1975.) i pet trofeja u Kupu, dok je u Dinamu proveo sezonu 1978./1979., u kojoj je bio proglašen najboljim igračem Jugoslavije. Od 1974. do 1978. godine četiri je puta nastupio za jugoslavensku reprezentaciju.

A kako danas živi umirovljena nogometna legenda, nekad vrstan, moderan i silovit desni branič?

- Ne bavim se ni sa čim posebno, gledam malo utakmice, dam savjet ako me neki trener nešto pita. Inače sam u penziji, imam njemačku i hrvatsku mirovinu. Kako živim kao umirovljenik? Dobro mi je, pokraj moje kuće na Mejama iznajmljujem jedan stančić pa i od toga imam prihode. Uz to, moja supruga vozi taksi, mora i ona nešto pridonijeti...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nije volio Tita

Po komu je sin Josip Franjo dobio ime?

- Katolik sam pa biram katolička imena. Eto, u tom imenu spojio sam Tita i Tuđmana - kaže smiješeći se Vilson Džoni.

Jeste li poznavali Tita?

- Kako ne, pa bio je u mojoj kući na kavi! Mi smo jednom, u povodu naslova prvaka, mislim 1971. godine, bili pozvani u njegovu vilu u Splitu na prijam. On nas je tada počastio, a ja sam mu prišao i rekao: 'Druže Tito, evo ja živim prekoputa, pa dođite sutra k meni na kavu'. I bome je došao!

Je li Tito bio hajdukovac?

- Ne možemo reći da je bio hajdukovac, jer iako je volio Hajduk, volio je on i druge klubove.

A jeste li vi voljeli Tita?

- Nisam.

A pozvali ste na ga kavu?

- Pa pozvao sam ga iz pristojnosti. Kad je on pozvao mene, pozvao sam i ja njega.

A zašto ga niste voljeli?

- Zato što sam volio i volim Hrvatsku, i katolike, a on to nije volio. Bio je jugoslavenski nastrojen, to su bila takva vremena.

Kakav ste danas s Hajdukom? Kada je predsjednik bio Kos, bili ste na suprotnoj strani?

- Moj odnos s Hajdukom sada je u redu, idem na Hajdukove utakmice. Kos nije bio zaslužio predsjedničko mjesto, vrijeđao je nas veterane, na što sam burno reagirao: 'Slušaj ti, konju, vrijeđaj ti nekoga drugoga!'. S Jakobušićem imam vrlo dobar odnos, korektan je momak, voli Hajduk i dat će sve za klub.

Jeste li, iako ste igrali i za Dinamo, hajdukovac u duši?

- Jesam, jer ipak sam s 11 godina počeo igrati u Hajduku. Ali, u srcu mi je i Dinamo. Bili su me lijepo primili, tih godinu dana Dinamo me držao fenomenalno, u Dinamu sam postao i najbolji igrač sezone u Jugoslaviji. Malo koji bek bi to uspio. Odigrao sam 31 utakmicu i postigao 11 pogodaka.

Koji je desni branič novijega doba bio sličan vama po igračkim karakteristikama?

- Bio je to mali Srna. Ja sam ga prvi i uočio i doveo kad je bio dijete u Hajduk, a on je onda počeo igrati slično kao ja. Tada sam bio skaut Hajduka, primijetio sam da mali dobro igra i rekao sam to svojima u klubu.

Pa doveli ste Hajduku jednoga od najboljih igrača...

- Je, je, ali ipak su, dok sam bio skaut, napravili jednu veliku pogrešku. Ja sam u kampu u Istri vidio Modrića kada je imao 11-12 godina i govorio o njemu mojem šefu škole Marinu Kovačiću, a on mi je rekao da takvih imamo koliko hoćemo... A dobro kad imamo...

28.04.2023., Split - Vilson Dzoni, bivsi nogometas Hajduka. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

I na tome je ostalo?

- A što sam mogao? Pa on mi je bio šef. Ja sam samo rekao da mi se mali sviđa i da ga trebamo dovesti, a on je tvrdio da takvih imamo dosta, što je možda donekle i bilo točno. Imali smo tada zaista dobrih igrača, ali za onakvoga kakav je bio Luka uvijek bi bilo mjesta.

S Vilsonom Džonijem razgovaramo nekoliko dana nakon finala Lige prvaka mladih u kojemu su igrali Hajdukovi juniori. I Džoni je bio Hajdukov junior, učenik legendarnoga trenera Tomislava Ivića. Jeste li voljeli Ivića, pitamo Džonija.

- Nisam.

Zašto?

Zato što on mene nije volio, ali sam bio toliko dobar igrač da me morao stavljati u momčad. I premda nisam volio Ivića, za mene je on bio izvanredan trener! Premda mi kao beku nije dopuštao da idem naprijed. Kad god bih bio prešao centar igrališta, počeo bi vikati: 'Džoni, vrati se!'. A ja sam pucao od snage i nisam znao što ću, morao sam ići naprijed. Bekovi danas tako igraju kako sam ja nekad igrao.

Dok ste bili Ivićev igrač u Hajduku, malo je nedostajalo da odete na Svjetsko prvenstvo 1974. u Njemačku?

- E, tada me Hajdukov predsjednik Tito Kirigin prevario. Izbornik Miljanić je uoči toga SP-a bio najavio: 'Ako se netko od reprezentativaca ozlijedi, pozvat ću Džonija.'. I ozlijedio se bio desni bek Krivokuća iz Crvene zvezde, i meni već u Hajduku čestitaju na pozivu u reprezentaciju, a ono odjednom umjesto mene pozvan Peruzović. To je išlo od Tita Kirigina.

Zašto je on favorizirao Peruzovića, a ne vas?

- Zato što sam Hrvat i što bih se uvijek prekrižio na svakoj utakmici, a Peruzović ne. Nitko osim mene to tada nije radio na utakmici. Jednom mi je Tito Kirigin kazao da neću više igrati za Hajduk budem li još jednom to napravio na utakmici. Rekao sam mu da uvažavam njegovo mišljenje, ali da nema pojma zašto to radim. Pitao me zašto, a ja sam mu objasnio: Zato da mi Bog da zdravlja da se ne ozlijedim i da Hajduk pobijedi! Kad sam mu to rekao, umuknuo je.

Iz Hajduka ste 1978. otišli u Dinamo?

- U Hajduku mi nisu bili ispunili ono što su trebali, a tada je trener Vlatko Marković prelazio iz Hajduka u Dinamo i pozvao i mene u Maksimir.

Jesu li vam to zamjerili u Splitu?

- Jesu malo. Malo su me bili zezali zbog toga, ali nekih većih problema nisam imao.

U Dinamu ste se igrački preporodili?

- Tako je! Trener Vlatko Marković dao mi je slobodu u igri, govorio mi je da igram kako najbolje znam i mogu. Tako sam kod njega igrao u gotovo svim utakmicama te sezone. Iz Dinama sam bio prešao u Schalke.

Kako gledate na današnji Hajduk, odnosno što mislite o tome kako Hajduk igra pod vodstvom Ivana Leke?

- Sreća je Hajdukova što ima ove 'lipe' juniore. Inače, Hajduk igra vrlo loše, ne znam tko je doveo sve te igrače koji ne pokazuju ništa.

Nije Leko ništa kriv

Tko je kriv za to?

- Nije Leko kriv, pa Leko je tek došao, tu je nekoliko mjeseci. Da vam budem iskren, ja i ne znam tko u Hajduku odlučuje; tu je Naš Hajduk, pa Torcida, pa ovaj, pa onaj... Jedan kaže dovedite ovoga, drugi kaže dovedite onoga... Ne bih se volio miješati u tu politiku. Jedino mogu reći da su ovi juniori i to što su oni postigli prava budućnost Hajduka. Ako ih prije toga ne rasprodaju.

Vidite li među juniorima igrače koji bi mogli biti važni igrači prve momčadi?

- Vidim ih čak osmoricu!

Koji su to?

- Kad bih vam kazao njihova imena, ona dvojica koje ne bih imenovao mogla bi se naljutiti, a i bojim se da bi ih u tom slučaju polovicu već sada prodali.

Kako vam se sviđa 16-godišnji Luka Vušković? Govore da je čudo od igrača.

- Eto, on je jedan od tih! Iako, ako ste gledali finale, skrivio je glupo penal. Nije to smio učiniti, ali inače je odličan igrač. Golman također, pa Pukštas, Capan, desni bek Đolonga... Taj bi me možda mogao i zamijeniti.

Kako doživljavate Livajinu ulogu u Hajduku, odnosno Hajdukovu ovisnost o njemu?

- Volim Livaju, on je najbolji igrač Hajduka, no smeta mi to što momčad ovisi o njemu. Uz njega, ostali igrači misle: 'Imamo Livaju, dat će on dva gola i mi smo mirni'. E, pa onda on sam i učini puno ili sve na utakmici, ali trebaju još barem dvojica-trojica takvih biti uz njega.

Vidite li u Hajduku danas igrača koji može kvalitetom rasteretiti Livaju?

- Jedan individualac ne može rasteretiti ili zamijeniti Livaju. Treba doći više njih.

Je li taj igrač trebao biti Nikola Kalinić? Je li on trebao dati više?

- Imao je peh s ozljedama, pa nije puno igrao. Nikola je bio vrstan igrač, ali izgleda da su ga ozljede uništile i ne može se vratiti.

28.04.2023., Split - Vilson Dzoni, bivsi nogometas Hajduka. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Je li Livaja za vas jedan od najvećih igrača Hajduka u povijesti?

- To je 'grubo' rečeno, ne možemo to tako reći... Sada da. Sada je najbolji. Fenomenalan.

A je li Marko veličina poput nekada Šurjaka, Jerkovića...?

- Nije. Šurjak, Jerković, Mužinić, Buljan... da sebe ne spominjem, ne može on njima blizu doći. Mi nismo tada imali jednoga igrača o kojemu smo ovisili, nego smo ih imali osam ili devet. A danas Hajduk ovisi o njemu, što mi nije drago.

A Livajina popularnost, je li netko bio toliko popularan u Splitu?

- Kako ne! Nije bio jedan, bilo nas je pet-šest... Emocije su svakakve; netko je volio Šurjaka, netko Žungula, netko Jerkovića, netko Hlevnjaka...

Hajduku je naslov izmakao i ove sezone, a može li se u sljedećoj, sa spomenutim juniorima, suprotstaviti Dinamu?

- Može, sigurno, ali ne smije prodati ni jednoga juniora! Jer, kako čujem, Dinamo će prodavati, pa će i on biti oslabljen. Već je prodao Ademija. Vidjet ćemo kakav će Dinamo biti sljedeće sezone.

Bišćan plave vodi odlično

Kako vam se sviđa Bišćanov Dinamo, igra li po vašemu ukusu?

- Dinamo sada igra odlično, ali kada dođe velika ponuda, pa kada prodaju Livakovića i još neke najbolje, ne znam hoće li imati dobre zamjene za njih.

Dinamo može izboriti naslov na Poljudu, hoćete li biti na utakmici?

- Bit ću na utakmici. Znam da je Dinamu i bod dovoljan za titulu, ali zbog navijača Hajduka bilo bi odlično da se to ne dogodi, jer oni bi silno voljeli da pobijedi Hajduk. To je normalno, imali bi time neku nadu za budućnost. Bilo bi za njih grubo da Dinamo četiri kola prije kraja već bude prvak.

Može li eventualno osvajanje Kupa Hajduku spasiti sezonu?

- Sigurno može. Dinamo je u prvenstvu bolji, a mi smo bolji u Kupu. Osvajanje Hrvatskoga kupa bilo bi velika stvar za Hajduk - zaključio je Vilson Džoni.

VIDEO: Portugalci: Ronaldu je dosta Georgine, njihov rastanak koštat će ga 350 milijuna eura