Legenda Hajduka savjetuje dinamovce: Prostora za kalkulacije nema!

Pred Dinamom je odlučujuća utakmica u skupini Europske lige, u četvrtak plavi pobjedom mogu izboriti nastavak u ovom natjecanju i na proljeće. U goste im dolazi belgijski Genk, klub u kojem su igrali brojni hrvatski igrači, a na klupi ovog kluba davno je, i to ne baš dugo, bio i Luka Peruzović. Ovaj bivši igrač Hajduka ostavio je dubok trag u belgijskom nogometu i kao igrač i kao trener.

– Ništa više od nogometa, ja sam u mirovini i ne bavim se ničim. Nogomet pratim, ali ne više detaljno kao prije, već više kao navijač – javio nam se iz Belgije Peruzović (69).

– Živim u Belgiji, a u Split dođem uvijek krajem ljeta, u rujnu ili listopadu. Ne volim gužve i vrućine usred sezone.

A baš krajem ovog rujna Dinamo je u Belgiji slavio pobijedivši s 3:0 Genk, klub koji sad stoji plavima na putu do europskog proljeća. Dinamo je tom pobjedom napravio veliki posao, ali potom je u Beču prokockao šansu da napravi važan korak k prolasku skupine, da bi protiv Rapida u Zagrebu puno toga nadoknadio i došao u željenu poziciju da odlučuje sam o sebi.

Genk očito ima problema

– Iskreno, pomalo me iznenadila ta 3:0 pobjeda Dinama u Belgiji, ali bila je potpuno zaslužena. Genk nije igrao na pravoj razini, a to mu se u ovoj sezoni događa jako često. Tako ni protiv Dinama nisu bili u svom dobrom izdanju, a plavi su odigrali dobru, pametnu i jako efikasnu utakmicu. Na kraju je rezultat bio potpuno logičan i pobjeda Dinama apsolutno zaslužena.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 30.09.2021., Cegeka Arena, Genk, Belgija - UEFA Europska liga, skupina H, 2. kolo, KRC Genk - GNK Dinamo. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Genk ni u svom prvenstvu ne gura dobro, u nedjelju je izgubio kod posljednjeplasiranog Beerschota s 0:2, primio je pogodak već u četvrtoj minuti susreta, a onda i na samom kraju u sudačkoj nadoknadi. Beerschotu je to tek druga pobjeda u prvenstvu i bez obzira na ta tri boda, i dalje je posljednji, a Genk je sada na sedmoj poziciji, bodovno poprilično daleko od samog vrha. No sa šest pobjeda i šest poraza uz tri remija još ima dobre šanse izboriti neko od mjesta koja vode u Europu.

– Imaju problema u ovoj sezoni, ne znam zašto im se to sad događa, ali očito nisu na pravoj razini. Držim da kod njih nije upitna kvaliteta, uglavom su ostali na okupu, ali očito su upali u nekakvu krizu. Moguće je da im je to igranje u Europi poremetilo ritam i planove, da im sad smeta u domaćem prvenstvu. To je sve prilično čudno jer posljednjih desetak godina Genk je držao visoko mjesto u belgijskom prvenstvu – priča nam Luka Peruzović.

Ovaj iskusni stručnjak drži da je Dinamo favorit i u susretu koji će se u četvrtak igrati u Maksimiru.

– Vjerujem da će Dinamo pobijediti, iako dosta oscilira u rezultatskom smislu, nije ni u hrvatskom prvenstvu uvjerljiv kao prijašnjih godina. No ovo je za zagrebačku momčad odlučujuća utakmica i ni za kakve kalkulacije nema prostora.

U utakmicu bez kalkulacija

Kako Dinamo treba igrati, odmah napasti ili krenuti strpljivije?

– Ma treba odmah napasti, nikakvo čekanje, plavi od početka moraju pokazati da su krenuli po pobjedu, dati im do znanja što žele, trebaju se nametnuti. Tu se nema što čekati, jer onda će samo rasti neizvjesnost i povećavati se nervoza, a to nikako ne bi bilo dobro za Dinamo. Zato treba odmah krenuti po pobjedu protiv suparnika koji očito jako oscilira, a Dinamo ima veliku šansu za odlazak u europsko proljeće.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 02.10.2018, Split - Bivsi jugoslavenski reprezentativac te dugogodisnji igrac Hajduka i Anderlechta Luka Peruzovic. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Raspitivao se Peruzović u kakvom je stanju Bruno Petković jer vidio je da se ozlijedio u susretu naše reprezentacije s Rusijom. Izvijestili smo ga da je dobro, da su ga u Dinamu 'popravili' i da je već u subotu u Maksimiru bio najbolji igrač plavih u srazu s Osijekom, da je bio i strijelac za tih 1:1.

– E to je jako dobro za Dinamo, on je jako važan igrač koji Genku može napraviti puno problema – zaključio je Luka Peruzović.

A Petković je u toj 3:0 pobjedi plavih u Belgiji bio dvostruki strijelac, dvaput je pogodio iz jedanaesterca, u svom stilu, hladnokrvno pa su se belgijski mediji sprdali s vratarom Genka Maartenom Vandevoordtom kao da je on tu nešto mogao napraviti. Doduše, protiv Lokomotive to čekanje vratara nije mu prošlo, Krševan Santini dočekao je njega i obranio mu jedanaesterac, a plavi su upisali svoj drugi poraz u ovoj sezoni domaće lige. No bude li prilike u četvrtak, ne treba sumnjati da će Petko opet staviti loptu na bijelu točku.