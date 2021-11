Legenda Dinama i Rapida otkrila je kako da plavi svladaju Bečane

Mario Tokić, nekadašnji igrač Dinama i bečkog Rapida, u Omanu je s Brankom Ivankovićem. I s omanskom reprezentacijom postižu sjajne rezultate.

– Nitko to nije očekivao, držimo treće mjesto u kvalifikacijama za SP, a i u dvije utakmice koje smo izgubili trebali smo osvojiti barem po bod. No, Saudijska Arabija, Japan i Australija su za klasu-dvije jači od nas, ali zasad se ne damo i vjerujemo da možemo i više – javio nam se Tokić iz Omana.

Bit će ovo potpuno drukčije

Navodno je Ivanković rekao da će dati ostavku ne pobijedi li Kinu?

– Ma nije, to Kinezi malo “pale” svoje, pa Branko ni s kim nije ni razgovarao o tome.

Tokićeva dva bivša kluba, Dinamo i Rapid, već su se susreli u trećem kolu Europske lige, Rapid je slavio pobjedu 2:1.

– Dinamo se prevario, ušao je u utakmicu ravnajući se tablicom Austrijske lige na kojoj je Rapid loše stajao, ali zaboravili su da je Rapid igrao puno bolje nego što su pokazivali rezultati. Plavi su podcijenili Rapid, a to nisu smjeli, pogotovo pred njegovim sjajnim navijačima.

Što bi sad Dinamo trebao napraviti da pobijedi i napravi korak prema prolasku skupine?

– Vjerujem da će utakmica u četvrtak biti potpuno drukčija od prve utakmice. Dinamo igra kod kuće, shvatio je da mu za uspjeh nad Rapidom treba duel-igra, da mora biti brži na tzv. drugoj lopti. Vjerujem da će igrači poslušati trenera Krznara, koji će ih za tu utakmicu sigurno dobro pripremiti. Očekujem da će plavi dominirati i držati loptu. Rapidu je obrana slabiji dio momčadi i plavi trebaju preseliti igru na njegovu trećinu. Tako bi ih se maknulo od Dinamove obrane, koja je također slabiji dio momčadi – kaže Tokić i dodaje:

– Dakle, treba ih pritisnuti, na bokovima tražiti situacije dva na jednoga. U Beču je Dinamo previše pokušavao kroz sredinu, a u sredini mu je jako falio Ademi, to se vidi u takvim utakmicama kad treba muškosti, a Dinamo je bio previše svilen, pa su se nametnula trojica Rapidovih veznih igrača. A Dinamo i sad ima odlična krila, raznovrsne igrače i može puno napraviti.

Rapid ima odlične navijače, ali ako im Uefa ne ukine kaznu, u Zagrebu ih neće biti.

– Sigurno bi ih puno došlo, a ne bude li ih, bit će to velika prednost za Dinamo. Vjerujem da će doći puno navijača plavih i pomoći im, to je izuzetno važna utakmica, gotovo da nakon nje više nema prostora za popravak, a skupina je prolazna.

Više nema popravka

Tokić je s Rapidom osvojio naslov prvaka Austrije, a upisao se u povijest jer je naslove osvajao i s GAK-om i bečkom Austrijom. Nije mogao reći gdje mu je bilo najljepše.

– U sva tri kluba bilo mi je odlično. GAK-u je to bio prvi naslov i emocije navijača bile su čudesne, ljudi su plakali. Prišao mi je jedan zaplakani 90-godišnjak i rekao kako je mislio da to nikad neće doživjeti. S Austrijom smo bili prvaci, imali smo odličnu momčad i dobro igrali u Europi. A s Rapidom sam osvojio njegov posljednji naslov, ispred dominantnog Salzburga. Slavili smo naslov pred 70-80 tisuća ljudi na glavnom gradskom trgu. Rapid ne samo da ima odlične Ultrase nego su i ostali njegovi navijači puno žešći od svih drugih. Pa nama su te godine donijeli barem šest-sedam bodova. Mislim da je Dinamo to osjetio u Beču – rekao je Mario Tokić i zaključio:

– Dinamo ima kvalitetniju momčad, ali bečku momčad navijači su dizali i hrabrili da se bori. Sad Dinamu u Maksimiru treba podrška, a plavi su naučili lekciju, shvatili su da će morati igrati punom snagom u svakom duelu kako bi zaustavili suparnika, a onda ga i uspješno napali te na kraju slavili pobjedu u toj važnoj utakmici.