Lalović: Onima koji su ohrabrivali ratna djelovanja nije mjesto na sportskim natjecanjima

Na zagrebačkom Prvenstvu Europe, koje počinje danas u Areni Zagreb, zbog ruske agresije na Ukrajinu, neće biti ruskih i bjeloruskih hrvača i hrvačica što na svoj način uvećava izglede svim ostalima za bolji domet pa tako i hrvatskim predstavnicima.

A upravo je to - (ne)sudjelovanje Rusa i Bjelorusa na velikim natjecanjima - ovog časa i glavna tema u svijetu sporta pa smo o tome popričali s Nenadom Lalovićem, predsjednikom Svjetskog hrvačkog saveza (UWW) Nenadom Lalovićem, ujedno i članom Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog odbora.

Neki svjetski savezi olimpijskih sportova su već dopustili ruskim i bjeloruskim sportašima nastup na svojim natjecanjima, ali bez nacionalnih obilježja, a neki o tome još razmišljaju.

- Nema tu puno razmišljanja ako se poštuje olimpijska povelja. Tu samo treba utvrditi modalitete pod kojima će ruski i bjeloruski sportaši sudjelovati. Nakon prvih strahova od bojkota u različitim sportovima, a primjeru tenisa i drugih sportova vidjeli smo da stvar funkcionira kada su u pitanju neutralni sportaši. Pokušavajući odvojiti politiku od sporta, na razini MOO-a je preporučeno da ruski građani koji se bave vrhunskim sportom, hajdemo ih tako nazvati, sudjeluju pod određenim uvjetima. A prvi uvjet je da na snazi ostaju sankcije koje su nametnute zbog ruskog nepoštivanja olimpijskog primirja i tu je stvar vrlo jednostavna. S druge strane, trebamo se zapitati da li su sportaši ti koji negdje šalju tenkove ili ih od nekuda mogu vratiti i da li su uključeni u ratna djelovanja ako tri puta dnevno treniraju. Teško - kazuje Lalović.

U mnogim zemljama su hrvači, ako i mnogi drugi sportaši iz olimpijskih sportova, formalni članovi vojnih i policijskih postrojbi pa je tako vjerojatno i u Rusiji. Što s njima?

- To ćemo sve utvrđivati, no po meni je puno veći problem razdoblje od više od godinu dana bez doping kontrola. Ne samo nad Rusima i Bjelorusima nego i nad Ukrajincima jer te antidoping agencije nisu mogle djelovati normalno. Dakako, ako mi kao MOO i svjetske federacije olimpijskih sportova, živimo s idejom da je prakticiranje sporta propaganda mira onda nastup treba biti dozvoljen svim onim sportašima koji nisu ni na koji način ohrabrivali ratna djelovanja. Jer, svi oni koji to čine s nama u istu sobu ne mogu.

Već na rujanskom Svjetskom prvenstvu u Beogradu, Rusi i Bjelorusi bi mogli biti u konkurenciji.

- Ako ispune spomenute uvjete moći će nastupiti ali samo pod bijelom zastavom, bez himne, nacionalnih boja i grba.

Hoće li sve to vrijediti i za Olimpijske igre u Parizu, bude li u to vrijeme još uvijek trajao rat u Ukrajini?

- Međunarodni olimpijski odbor još nije donio odluku po tom pitanju, no u mnogim sportovima su počele olimpijske kvalifikacije i međunarodne federacije su dužne da ih sprovedu. A njih je nemoguće sprovesti bez svih onih koji na njih pretendiraju. Odluka o tome vjerojatno će biti donesena u lipnju ili srpnju i svi ti svjetski savezi morat će se adaptirati i pripremiti za to.

Što činiti sa Svjetskim boksačkim savezom (IBA), na čijem čelu je Rus Umar Kremljov, navodno blizak Putinov suradnik, koji se odmetnuo od svega što MOO zagovara pa prkosi s dozvolom da ruski i bjeloruski sportaši mogu nastupati sa svojim nacionalnim obilježjima?

- Ja sam svojedobno, do 2021., bio šef istražne komisije o Svjetskom boksačkom savezu, i zaključci te moje komisije i danas su na snazi i njih administracija MOO-a sprovodi. Svjetski boksački savez se zaista odmetnuo i ide tako daleko da ne dozvoljavaju svojim sucima da pomognu MOO-u u organizaciji olimpijskih kvalifikacija. Nažalost, problem u boksu je star 40-50 godina u kojem razdoblju gotovo pa i nije bilo Olimpijskih igara bez skandala i namještaljki i to se nije mnogo promijenilo. Osim toga, sada postoji i velika financijska netransparentnost kao i načina na koji se svjetskom federacijom upravlja. Stoga i ne čudi što je, a prije nekoliko dana je to objavljeno, stvorena nova međunarodna organizacija World Boxing, što se moglo i očekivati s obzirom na ponašanje aktualne organizacije.

Hoće li MOO prihvatiti World Boxing (WBO)?

- Zasad neće jer ne vjerujem da ima osnova da ju tako brzo prihvati jer ta nova organizacija nema nikakvog iskustva u organizaciji bilo čega no i to se može uskoro dogoditi. Tu je sada i pitanje koliko će tu biti preletača a mi kada gledamo naše balkanske izbore uvijek računamo i na preletače. Ako WBO na koncu stekne neku većinu onda će zacijelo doći do inicijative da se pregovara s MOO-om. Zasad to još nije slučaj i MOO se neće miješati u interne odnose.

Slutimo da će tu biti posla za Arbitražni sud za sport (CAS) sa sjedištem u Lausannei?

- Zacijelo da jer tko zna što će sve tu još biti - kazao je Lalović.