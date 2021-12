Lajović nakon poraza od Goje: Ovo me boli, ništa mi nije išlo...

Srpski tenisač Dušan Lajović, 33. na pojedinačnoj ATP ljestvici, rekao je kako mu ništa nije polazilo za rukom protiv hrvatskog igrača Borne Goje, koji se nalazi na 279. mjestu na svijetu, te da ga poraz u polufinalu Davis Cupa jako boli.

"Iskreno, ništa mi nije išlo, mogli ste vidjeti... Uspio sam dobiti prvi set ali i u njemu sam gubio 1-4. On je to iskoristio na pravi način u drugom setu. Na kraju tog drugog seta sam trebao bolje odigrati završnicu, a nisam, pa se onda to prenijelo i na treći set", izjavio je 31-godišnji Lajović na konferenciji za medije u Madridu.

"Bilo je oscilacija na obje strane, ali moje su bile veće. To je presudilo meč. Žao mi je što mi se to dogodilo u ovakvom meču u kojem igram za reprezentaciju. Ovaj poraz me boli", rekao je Lajović.

Iako je on 33. na svijetu, a Gojo 246 mjesta ispod njega, srbijanski tenisač smatra da je uloga favorita bila varljiva.

"Na papiru je to tako, ali na kraju to može otežati sitaciju. On je odigrao dobro prethodne mečeve i danas također. On je odrađivao ono što se očekivalo od njega", zaključio je Lajović.