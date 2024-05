Kultna zagrebačka dvorana ide u veliko renoviranje, ovo će biti posljednje natjecanje prije zatvaranja

Od 3. do 9. lipnja u zagrebačkom Domu sportova održat će se jak međunarodni stolnoteniski turnir WTT Contender Zagreb 2024. na kojem će nastupiti više od 200 igrača iz 40 zemalja. Bit će to posljednje sportsko natjecanje u Domu sportova za neko vrijeme jer poslije tog turnira počinje rekonstrukcija dvorane koja će trajati 18 mjeseci.

– U Zagrebu nas i ove godine očekuje sjajan stolni tenis. Do početka Olimpijskih igara ostalo je još samo nekoliko turnira i love se zadnji bodovi. Prošle smo godine imali Kineze, što se rijetko događa, no i ove će godine konkurencija biti vrlo jaka, bit će važno imati i sreće u ždrijebu. Pogotovo za cure koje još love olimpijske vize, dok su dečki to već uspjeli – rekao je Zoran Primorac, predsjednik Hrvatskog stolnoteniskog saveza.

Nagradni fond zagrebačkog turnira je oko 80.000 eura. Prvi nositelj u muškoj konkurenciji je Japanac Harimoto, deveti igrač svijeta, dok u ženskoj konkurenciji listu predvodi njegova sunarodnjakinja i peta igračica svijeta Hayata. Na glavnom će turniru nastupiti najbolji hrvatski stolnotenisači – Pucar, Gaćina, Zeljko, Kojić, dok će u kvalifikacijama igrati Ban, Petek, Benko i Hencl. U ženskoj konkurenciji u glavnom turniru igrat će Malobabić, Arapović i Rakovac, a u kvalifikacijama Jeger, Pavlović i Ćosić.